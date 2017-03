A Kodály Rorate című rendezvényen a Magyar Állami Operaház énekkara közreműködésével, valamint Hoppál Péter karnagy, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára vezényletével megrendezett koncertet az Operaház aulájában tartották meg.

Az 1945-ös budapesti ostromot követően, az épület pincéjéből feljövő művészekből alakult kamarakórus a szerzővel közösen adta elő itt a művet, amely így a főváros háború utáni első hangversenye is volt egyben – mondta el Ókovács Szilveszter, a dalszínház főigazgatója a délelőtti eseményen. Kitért arra is, hogy az operaház elmúlt hét évében több mint 50 esten szerepeltek Kodály művei. Új bemutatók készültek a Háry Jánosból és a Székely fonóból, amelyeket az Opera együttesei lemezen is rögzítettek, a Czinka Panna koncertszerű változata pedig az idei évadban lesz hallható.

Hoppál Péter az eseményen elmondta: a hazai kulturális intézményekkel együttműköd­ve a minisztérium több évre szóló Kodály-programot alkotott. A tervezett hangversenyeken és fesztiválokon az alkotó kórusművei, zenekari művei szólalnak meg, a kiegészítő rendezvények között tárlatok, versenyek, ismeretterjesztő előadások, mesterkurzusok is szerepelnek. Az államtitkár emlékeztetett: a kormányzat a szakemberekkel és intézményekkel együttműködve már évek óta dolgozik azon, hogy Kodály szellemi hagyatékát a jövő nemzedékek is birtokba vehessék. Több évtizedes adósságot sikerül törleszteni, ha a világhírű, nemzetközi szinten használt Kodály-módszert sikerül újra a magyar zeneoktatás középpontjába állítani – mutatott rá, hozzátéve: Kodály Zoltán nemcsak a 20. század meghatározó zeneszerzőjeként, valamint a népzene- és a népdalgyűjtés területén végzett tudományos munkájával, hanem a magyar zenei nevelés alapjául szolgáló és a magyar általános köznevelés területén kiemelkedő eredménnyel felhasználható koncepciójával is felbecsülhetetlen értéket teremtett.