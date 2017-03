Ellenjelölt és ellenszavazat nélkül nyert újabb négyéves vezetői mandátumot Ötvös Mózes, a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének elnöke. A választásra az elmúlt pénteken került sor a sepsiszentgyörgyi Kolcza vendéglőben több mint kétszáz egyesületi tag jelenlétében. A gyűlésen a megyei és a helyi önkormányzatok, agrárintézmények képviselői is részt vettek. Napirenden az általános választás mellett a szervezet tevékenységi és pénzügyi beszámolójának ismertetése, alapszabályzat-módosítás, a tagság helyzetének tisztázása is szerepelt. Az egyesület legutóbb 2012-ben tartott közgyűlést.



Dr. Ștefan Codleanu állatorvos az elmúlt évek tevékenységét ismertette a jelenlévőkkel. Az egyesület a megye legfontosabb gazdaszervezete, 4200 tagsági díjat fizető taggal rendelkezik, célja az állattenyésztők és növénytermesztők érdekvédelme a gazdaságok nagyságától függetlenül. Kapcsolatot tart az agrárintézmények és gazdák között egészen az agrártárca szintjéig, az évek során többször elérte, hogy meghívására mezőgazdasági miniszter látogasson a megyébe. Tevékenységének fontos részét képezi az állattenyésztési hivatalos termelési kontroll (COPZ). 2000-ben csupán 46 farm volt az ellenőrzési rendszerben, ez a szám 2016-ra elérte a 483-at, összesen 10 500 fejőstehén teljesítőképességét követik. A tehenészetek nagyságát illetően viszont nem rózsás a helyzet, a 22 egyedes átlagos farmnagyságnál nem beszélhetünk hatékony szarvasmarha-tenyésztésről – értékelte dr. Codleanu.

Külön hangsúlyt fektetett a tagsági díjak kifizetésének fontosságárra, ezt Ötvös elnök is nyomatékosította. Ahhoz, hogy a szervezet hatékonyan tudja képviselni a tagság érdekét, anyagiakra van szükség, ezt a befizetett díjakból biztosítják – hangzott el.

A cenzorbizottság részéről Sorbán Miklós mutatta be az egyesület tavalyi pénzügyi mérlegét. A bevételi oldalon 844 ezer lej szerepel, ebből 99 ezer lej származik tagsági díjakból. A kiadási oldalon 848 ezer lejről számoltak be, a mérleg 4300 lejes veszteséget mutat, amely kiállított számlák ki nem fizetéséből származik – hangzott el. A kiadások között 80 ezer lej üzemanyagköltség, 377 ezer lejes fizetés­alap, 86 ezer lejes adó is szerepel. A jelen lévő egyesületi tagság észrevétel nélkül fogadta el a beszámolókat.

Benkő Sámuel, az illyefalvi gazdaegyesület vezetője Ötvös Mózes tevékenységét méltatta. Magyarul szólt, ami egy román anyanyelvű gazda nemtetszését váltotta ki. „A teremben van húszszázaléknyi magyar, így használható az anyanyelvünk” – adta a frappáns választ Benkő.

Vlad Constantin (a Bodza-vidékről) ugyancsak Ötvös érdemeit hangsúlyozta. A kis- és közepes gazdák érdekeit tartja szem előtt, sokszor szembeszáll a nagygazdák elképzeléseivel – mondta.

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője az egyesület működésével kapcsolatos meglátásait osztotta meg a jelenlévőkkel. A szervezetben megnövekedett a munkamennyiség, ezért ajánlatos lenne egy igazgatói állás létesítése. Ugyanakkor mozgósítani kellene a helyi egyesületeket, amelyeknek az információk átadásában is szerepet kellene vállalniuk – mondta.

Az igazgatói tisztséggel kapcsolatos javaslat kisebb vitát váltott ki. Ötvös Mózes a tisztség betöltésére Bende Szilárd állatorvost nevesítette, Jákó Tibor (Bodok) és Farkas Sándor (Vargyas) viszont ellenvetését fogalmazta meg. Az igazgatói állás további kiadásokat eredményez. Ha az elnök nem bírja a munkát, az alelnökök, vezetőségi tagok is felvállalják a feladatokat – mondták, így az igazgatói tisztség (amely az alapszabályzatban sem szerepel) létesítését elvetették a tagok.

A közgyűlés újabb négy évre szavazott bizalmat Ötvös Mózes elnöknek. Alelnökként Kós Károlyt (Felső-Háromszék), Vlad Constantint (Bodza-vidék) és Jákó Tibort (Olt mente) választották meg. A vezetőtanács összetétele: Kós Károly, Vlad Constantin, Ioan Dragomir (mindketten a Bodza-vidék képviseletében), Jákó Tibor, Bende Kálmán, Csutka Attila (mindketten kiállítások, gyűlések szervezésének feladatával), Bocskor László és Farkas Sándor (Erdővidék képviseletében), Bende Szilárd. A cenzorbizottság megválasztott tagjai: Sorbán Miklós és Puskás Sándor.

Ötvös Mózes szék(újra)foglaló beszé­dében köszönte a tagság bizalmát. A tagok bebizonyították, hogy igazi szarvasmarha-tenyésztők, növénytermesztők, pontosak, elismerik az egyesület tevékenységét. Nagy dolog, hogy a szervezet kitűnő együttműködést folytat a megyeházával, annak elnökével – hangsúlyozta Ötvös.