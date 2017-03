A 150 millió eurós keretösszegű pályázatot a múlt év december 16-án tették közzé két összetevővel, 75 milliót különítettek el a növénytermesztő és ugyancsak 75 milliót az állattenyésztő farmok korszerűsítésére. Ez nem szokványos, ugyanis eddig évente csak egy pályázatot írtak ki az intézkedés keretében. A növénytermesztési összetevőnél a pályázható alap mindössze 4–5 napig tartott ki, az állattenyésztésnél február 21-én, néhány nappal a határidő előtt fogyott el.

A növénytermesztési összetevőnél egyetlen pályázatot sem sikerült letenni a megyében, Szakál András szerint magas volt az indításnál a kötelező pontszám, és szinte senki sem számított arra, hogy ilyen rövid idő alatt (4–5 nap) közel 540 pályá­zatot nyújtanak be. Az állattenyésztési összetevőnél újdonság, hogy elfogyott a pályázható pénz, hiszen a 2014–2020 közötti vidékfejlesztési terv első két évében (2015 és 2016) az állattenyésztő telepek korszerűsítésére szánt alapot nem sikerült lefedni egészében. Országszinten 201 állattenyésztés-korszerűsítési pályázatot tettek le, ezek összesített értéke több mint 150 millió euró. A pályázati szabályzat értelmében a számítógépes rendszer most a kiírás értékének duplájára, 200 százalékos értékben enged pályázatot feltölteni. Nagy a versengés, hiszen csak 75 millió euró fizethető ki. Az elbírálásnál a vidékfejlesztési szakemberek pontozzák a pályázatokat a kiírási feltételek függvényében, azután alakul ki az országos rangsorolás a pontérték csökkenő sorrendjében. A megyében az állattenyésztők tíz pályázatot tettek le, a többségük megfelelő, nagy kapacitású traktor és korszerű, takarmánykészítésre használt gépek vásárlását szeretné megvalósítani a pályázati pénzből, de olyan pályázó is van, aki az összeget saját tejfeldolgozójának korszerűsítésére fordítaná, valamint a tejtermékek szállítására és árusítására alkalmas haszonjárművet vásárolna.

Szakál András igazgató arról is tájékoztatott, hogy egyre többen érdeklődnek a hivatalnál a Támogatás az első erdősítésre és az erdős területek létesítésére című, 8.1-es intézkedés felől. A támogatást a vidékfejlesztési alapból fizetik ki, de a pályáztatás lébonyolítását és az összegek kifizetését a minisztérium vezetősége a mezőgazdasági kifizetési ügynökségre (APIA) ruházta. A pályázati eligazító füzet megtalálható az ügynökségek honlapján (apia.org.ro, afir.info) is. A pályázatokat március 31-ig kell benyújtani a megyei kifizetési ügynökséghez. A novemberben elindított és március 31-ig tartó pályázati időszakban az igénylések kifizetésére 50 millió eurót különítettek el. A támogatásra pályázhatnak mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területtel rendelkező helyi tanácsok, azok fejlesztési egyesületei, valamint mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területtel rendelkező fizikai személyek, engedélyezett fizikai személyek, egyéni és családi vállalkozások, cégek, egyesületek és alapítványok. A támogatási séma részleteire a jövő heti Gazdakörben visszatérünk.