Romániában 730 kilométernyi autópályán lehet közlekedni, ebből 570 kilométer épült a rendszerváltás óta eltelt több mint negyed évszázadban mintegy 14 milliárd lejes költséggel. Az ország állandó lakossága a legutóbbi népszámlálás szerint 19 millióra csökkent, ebből a lap azt is kiszámolta, hogy minden lakos 736 lejt fizetett a rá eső három centiméternyi autópályára.

Románia – az utolsó előtti helyen álló Bulgáriától is messze leszakadva – sereghajtó az Európai Unióban a lakosságarányos autópálya-hálózat hossza tekintetében. Románia lakosonként 3,8 centiméternyi gyorsforgalmi úttal rendelkezik, míg a szomszédos Bulgária 8,5 centiméterrel. A lap által közölt összehasonlító táblázat szerint Magyarország az egy lakosra jutó 18,2 centiméternyi autópályával Franciaországot (17,2 cm) és Németországot (15,6 cm) is megelőzi, és alig marad el Ausztriától (19,7 cm). A táblázat élén Spanyolország (32,3 cm) és Horvátország (31,4 cm) áll.

A România liberă szerint az a kevés gyorsforgalmi út, ami mégis megépült, jóval drágább volt, mint az uniós átlag, annak ellenére, hogy egyes szakaszok meglehetősen kétes minőségűek. Erre a legjobb példa az a 22 kilométeres, 2014-ben átadott Szeben megyei sztrádaszakasz, amelyet néhány hónap múltán több mint egy évig lezártak, hogy megrepedezett több száz méternyi részét az alapozástól kezdve teljesen újjáépítsék – emlékeztetett a lap.

A legdrágább autópályájának, az észak-erdélyi sztrádának az amerikai Bechtel által épített, Kolozsvárt elkerülő 52 kilométeres szakasza bizonyult, amelyért az ország – az előnytelen szerződés, az állami finanszírozás akadozása és az építőtelepek sorozatos lezárása és újranyitása miatt – több mint 1,3 milliárd eurót fizetett ki. A Bechtel-sztárda minden kilométere 25 millió eurójába került az országnak, hiszen erre az építkezésre nem vehetett igénybe uniós támogatást.



Még egy nyúlfarknyi szakasz

A Dél-Erdélyen áthaladó A1-es autópálya újabb 15 kilométeres bánsági szakaszát nyitották meg tegnap délután, az országos útkezelő társaság közleménye szerint az Igazfalva (Dumbrava)–Marzsina (Margina) szakaszt tegnap délutántól lehet igénybe venni. A pályaszakasz a Temes megyei Facsád (Făget) kisváros elkerülését teszi lehetővé. Átadása után a Csanádpalota–Nagylak határátkelőhelytől Nagyszebenig terjedő 355 kilométeres út nagy részét autópályán lehet megtenni, csupán a Marzsina és Déva közötti 57 kilométeren kell áttérni a régi országútra. Az új pályaszakaszt a Salini Impregilo Spa. olasz társaság által vezetett konzorcium építette, amellyel közel 570 millió lej értékű szerződést kötött az állam. A felhasznált összeg 85 százalékát az Európai Unió kohéziós alapjából, a fennmaradó 15 százalékot az állami költségvetésből biztosították. Amint a Hotnews.ro hírportál közölte, a 15 kilométeres szakasz már tavaly decemberben elkészült, de bürokratikus akadályok miatt korábban nem lehetett megnyitni.