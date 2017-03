Saryusz-Wolski lengyel újságíróknak közölte, Joseph Daul frakcióelnöknek nyújtotta be lemondását. Viszont Daul az ügyben kiadott közleménye szerint Saryusz-Wolski, aki az EPP alelnöke volt, automatikusan elvesztette ezt a tisztséget, és nem tagja többé a frakciónak sem, miután korábban kizárták a Polgári Platformból. Az EPP azért döntött a kizárás mellett, mert Saryusz-Wolski elfogadta a lengyel kormányzó Jog és Igaz­ságosság (PiS) párt ajánlatát, hogy jelölik az Európai Tanács elnökének tisztségére. Mélyen sajnálom Saryusz-Wolski lojalitásának hiányát és azt, hogy nem tiszteli saját pártjainak, a Polgári Platformnak és az Európai Néppártnak az egységét és értékeit – írta közlemé­nyében Joseph Daul, aki egyben megerősítette: az EPP egyetlen jelöltje az Európai Tanács élére továbbra is Donald Tusk.

A lengyel külügyminisztérium szombaton bejelentette, hogy Varsó Jacek Saryusz-Wolski európai parlamenti képviselőt jelöli az Európai Tanács élére az eddigi elnök, Donald Tusk helyett. Előzőleg a kormányzó Jog és Igazságosság párt arra kötelezte Beata Szydło kormányfőt, hogy az e heti brüsszeli EU-csúcson szavazzon Donald Tusk újraválasztása ellen. A döntésre reagálva Saryusz-Wolskit anyapártja, az ellenzéki Polgári Platform (PO) választmánya szombaton kizárta soraiból. A PO az EPP tagja, mely az Európai Parlament legnagyobb frakciója.

A jobbközép irányultságú, de a lengyel kormányt gyakran bíráló Rzeczpospolita kommentárja szerint Donald Tusk újraválasztása továbbra is puszta formalitás. Anna Slojewska, a lap brüsszeli kommentátora kiemelte, hogy Jacek Saryusz-Wolski nem egy volt kormányfő, ezért sincs esélye arra, hogy csütörtökön Brüsszelben az EU-tagországok állam- és kormányfői az őket tömörítő Európai Tanács élére megválasszák, hiszen a testület eddig ehhez – az európai alapszerződésekben mindazonáltal meg nem fogalmazott – gyakorlathoz tartotta magát. Nem valószínű, hogy a két lengyel jelölt körüli zűrzavarból végül az európai szocialisták húznak hasznot, mert a néppárti (EPP) és a liberális frakció abban egyezett meg, hogy az EiT élére az EPP jelöltje kerül – írja Slojewska. A szerző szerint Tusk jelöltségét az EPP mellett Csehország, Szlovákia, Litvánia és Románia államfője is támo­gatja.

Pawel Lisicki, a DoRzeczy című konzervatív hetilap főszerkesztője ezzel szemben mesteri húzásnak nevezte azt, hogy a lengyel kormánypárt felvetette Saryusz-Wolski jelöltségét, és ebből a szempontból a kommentár szerint nincs jelentősége annak, hogy Saryusz-Wolski valódi esélye csekély. Más súlya lenne annak, ha egyszerűen csak elleneznék Tuskot, amit kicsinyességnek, konokságnak és bosszúvágynak lehetne minősíteni, és más dolog egy jobb jelölt állítása – véli Lisicki. Emellett a jelenleg ellenzéki Polgári Platform sokéves tagjának, az EPP jelenlegi alelnökének jelölése arra vall, hogy a PiS-t nem csak önző pártérdek vezérli, nem beszélve arról, hogy Saryusz-Wolski valóban felkészült, évek óta az európai színtéren tevékenykedő politikus – írta a DoRzeczy.