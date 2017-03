A két törököt Péter János, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke kísérte el. Elmondása szerint ezúttal is alapélelmiszerrel, édességgel és gyümölccsel segítették pártfogoltjaikat, illetve felmérték a félig kész helyiséget, hogy annak lakhatóvá tételéhez még mire lenne szükség.

Ahmet Acikgöz április végén harminc törökországi befektetővel és iskolaigazgatóval érkezik ötnapos székelyföldi látogatásra, amikor kézdivásárhelyi és isztambuli, valamint rodostói tanintézmények közötti testvériskolai kapcsolatok kiépítésére is sor kerül majd. A török csoport két napig, április 28-án és 29-én lesz Háromszéken. Azt is megtudtuk, hogy Ali Kabul, a rodostói Rákóczi Múzeum igazgatója is elkíséri őket. Ahmet Acikgöz anyanyelvi szinten beszél magyarul, Budapesten végezte egyetemi tanulmányait, több mint hat évig Gyulán lakott, onnan költözött vissza szülővárosába, Isztambulba, felesége budapesti.