A város-gazdálkodásról 2013-ban elfogadott határozat talán legfontosabb módosítása az újonnan aszfaltozott utcákra vonatkozik: ezeket a munkálatokat a befejezés után öt évig nem szabad feltörni, és ha mégis szükség van rá, akkor az egész utcát újra kell burkoltatnia annak, aki feltörte. Az önkormányzat már az útjavítás kezdete előtt hat hónappal köteles értesíteni az érintett utca lakóit a tervezett korszerűsítésekről, hogy mindenkinek legyen ideje rendbe tenni a különböző hálózatokhoz (ivóvíz, szennycsatorna, gáz, villanyáram stb.) való csatlakozást. Pontosítja az új határozat a közterületen elhagyott gépkocsik meghatározását (lefújódott és elöregedett gumiabroncsok, rozsdásodó karosszéria, hiányzó elemek – ablaktörlők, visszapillantó tükrök és hasonlók –, betört ablakok és hiányos berendezés, raktározásra utaló jelek vagy növények megjelenése), és a szabálysértés besorolása is változott, az enyhébbek közül a súlyosabbak közé került, tehát az elhagyott járművekért kiróható bírság 300 lejnél kezdődik. Ennek a rendelkezésnek a célja – a városképet csúfító roncsok eltüntetésén kívül – a szűkös parkolóhelyek felszabadítása. Valószínűleg több embert érint a tömbházak körüli zöldövezetek, járdák és parkolók karbantartására vonatkozó módosítás: ha egy lakótársulásnak nincs szerződése erre egy szakcéggel, kötelező lesz a városi köztisztasági vállalattal, az önkormányzat által megszabott áron elvégeztetnie a fűnyírást, seprést, hóeltakarítást. Végül egy biztonsági intézkedés, amelyet a tavalyi játszótéri baleset (amelynek során egy kisfiú egyik ujja megsérült) indo­kol: ezentúl a parkokat, közkerteket, szabadidős létesítményeket és játszótereket kizáró­lag rendeltetésszerűen lehet majd igénybe venni, szabálysértés az is, ha a játszótéri, mozgásparki elemeken nem a kifüggesztett használati utasítás szerint mozognak a gyermekek.



A Banki Donath utcat akkor ujbol fogja aszfaltoztatni a polgi, az Igazsagugyisekkel? Vagy megint 2 merce lesz?







;végül egy biztonsági intézkedés.....blablabla.......kifüggesztett használati utasítás szerint mozognak a gyermekek.;

első olvasásra kiugrott az álom a szememből.pedig jó ötlet....korán meg kell tanulni a sorba beállni.

amúgy ilyen használati utasítás a város számos út és járdának kinéző közterületére is jól jönne.

mint;biztonsági intézkedés;







Szinte az egész várost újba kéne aszfaltozni ha az utólagos mocskolmányokat nézzük, Az ember az autójában vonaton érzi magát, szabályos időközönként a lengéscsillapitók jelzik a rosszindulatú s.ggfejek munkáját. Dügüm-dügüm, dügüm-dügüm. Ami az új szabályt illeti, hát persze, hogy csak a jövőben elvégzett munkákra érvényes.







Nincs egy út - dehogynem, az újvárosi református temetőtől a Vadász utca felső sarkáig - amelyiken-amelyikbe rosszúl betömött átereszek , csővezetések ,sáncok , hoppok, toldozások amelyek magasabbak vagy alacsonyabbak , megsüllyedt kanálistetők ne lennének.Hát , ha ezek is jól megcsinált utak Antal Árpád, akkor........de a baj velünk van mert igénytelenségünkben , nemtörödömségünkben a kakit is tejszinnek nevezzük sajna.

Akármerre mész ebben a városban, a kocsi végig dönget.Kezdetben mérgelődtem de már rezignáltan beletörődtem.Csak akkor fut fel bennem a pumpa amikor a megvalósitásokról beszél a városvezetés.

Sajna az elvárásainkra-igényességünkre nagyon rátette a bélyegét az a 40-50 év kommunizmus.A másik dolog meg az hogy lévén hogy az útjavitásokat más megyeiek csinálják és több mint valószinű hogy pártpolitikai alapon nyerik meg a közbeszerzési eljárásokat, nem is lehet számonkérni a munkálatok tokány minőségét.

Csak az a szomorú hogy Antal Árpád megjárta magát minden felé és látta hogy milyen utak vannak odakint.