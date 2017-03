A Steaua újabb döntetlent játszott, ezúttal a sereghajtó Marosvásárhelyi ASA ellen, de továbbra is a második helyen áll, míg a Dinamo a Pandurii vendégeként biztosította be felsőházi rájátszást érő helyét, ehhez viszont az is kellett, hogy az újonc Medgyesi Gázmetán kikapjon Craiován.

Az első hat csapat, vagyis a Viitorul, a Steaua, az Astra, a Kolozsvári CFR, a Craiova és a Dinamo a továbbra is a bajnoki cím megszerzéséért harcol, míg a többiek a bennmaradásért küzdenek.

Eredmények: Temesvári Poli–Chiaj­na 1–1 (gólszerzők: Șeroni 90., illetve Albu 10.), Steaua–Marosvásárhelyi ASA 1–1 (gsz.: Gnohere 73., illetve Constantin 64. – tizenegyesből), Craiova–Medgyesi Gázmetán 1–0 (gsz.: Bancu 62.), Pandurii–Dinamo 0–2 (Nemec 34., Nistor 85.), Kolozsvári CFR–Viitorul 1–0 (gsz.: Deac 21.), FC Voluntari–Jászvásár 0–1 (gsz.: Golubovici 82.), Astra–FC Botoșani 3–0 (gsz.: Budescu 55., Belu 77., Buș 85.).

A rangsor:

1. Viitorul 16 3 7 39–22 51

2. Steaua 13 8 5 34–22 47

3. Astra 13 5 8 32–28 44

4. CFR* 14 7 5 42–23 43

5. Craiova 13 4 9 36–26 43

6. Dinamo 12 5 9 40–33 41

7. Medgyes 10 9 7 36–27 39

8. Botoşani 9 5 12 30–31 32

9. Voluntari 8 6 12 30–37 30

10. Jászvásár 8 5 13 28–31 29

11. Chiajna 6 7 13 17–32 25

12. Pandurii* 6 7 13 24–42 19

13. Temesvár* 7 7 12 25–42 14

14. ASA* 5 6 15 20–37 12

* a CFR-től és Panduriitól 6, az ASA-tól 9, a Temesvártól 14 büntetőpont levonva

A rájátszásra a csapatok pontjaik felét viszik tovább, viszont ahol a felezés után fél pont alakult ki, ott a szövetség felfelé kerekített. A play-off március 11-én kezdődik, majd május 13-án ér véget, a play-out szintén március 11-én kezdődik és június 4-én zárul. (miska)