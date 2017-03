Kántortanító dédapám lelkes nevelő lehetett, mert hat gyereke közül négyet, három fiút és egy lányt küldött a tanítói pályára. Nagyapám Nagyenyeden szerzett tanítói képesítést. Bereg megyébe helyezték, ahonnan hamarosan a mezőtúri gazdasági népiskolához került, ahol tanítói, igazgatói feladatai mellett részt vett a városi gazdasági telep létesítésében, valamint működésében. 1908-ban a londoni magyar kiállításon ezüstérmet és oklevelet nyert. Mindezt igazolja a királyi tanfelügyelőség által 1911-ben kiadott működési bizonyítvány.

1902-ben megnősült, feleségül vette Szécsi János városi tanácsnok lányát, Máriát. A házasságból két gyermek született: 1906-ban Zoltán, 1908-ban Ilona, az én édesanyám. 1911-ben a Háromszék vármegyei fiú árva- és szeretetház igazgatói választmánya pályázatot hirdetett a megüresedett igazgatói és árvaanyai állásokra. Nem tudni, mi késztette őket a nagy elhatározásra, de válaszoltak a pályázatra, és sikeresen vizsgázva otthagyták a szép és boldog jövőt ígérő mezőtúri otthonukat, elfogadták a nagy kihívást az új környezethez, új élethez való alkalmazkodás minden feltételét.

Életük az újrakezdés után is jól alakult. Nagyapám árvaházi vezetőként is, és később gazdasági szaktanítóként is belevetette magát a munka sűrűjébe. Áttekinthető, aprólékos tervet dolgozott ki az árvaházi gazdasági területek megművelésére (kéziratban őrzöm). Fényképek bizonyítják, és az árvaház épülete melletti területen még pár évtizede, mikor arra jártunk, megvolt a nyoma a szakszerű gazdálkodásnak. A háború azonban megakadályozta munkája folytatásában. Árvaház-igazgatói feladatát – az árvák biztosabb helyre történő menekítését – végezte, amikor a sietségben otthon hagyta az életmentő gyógyszerét – cukorbeteg volt. Három nap alatt meghalt. 42 éves volt. Temetése napján apja követte a minden élők útján.

Haláláról megemlékeztek a helyi lapokban, a Székely Nép, Független Székelység és a Mezőtúr és Vidéke újságban is. Életük ma is élő szemtanúja volt kedves szomszédom, Feketéné Benedek Rózsa. Soha nem emlegették, de a háború idején, szolgálat közben ért halála okán a háború áldozatainak járó elismerés talán neki is járna.

Tanítói – mai szóval népnevelő – munkásságát folytatta a nevét viselő unokája, aki a Kalevala finn eposz egyik fordítójaként írta be nevét a finn és magyar irodalomba.

Fóris Márta