A több civil szervezetet tömörítő akciócsoport a vendéglőkben, bárokban, klubokban dohányzási tilalmat bevezető törvény gazdasági hatásainak minél reálisabb meghatározása érdekében a központi adóhivatal adatait vizsgálta. Jelesen az áfabevallást szolgáló űrlap adatait összesítették azoknál a cégeknél, amelyek elsődleges tevékenysége az 5610 (vendéglők), illetve az 5630 (bárok) gazdasági tevékenységi kódhoz kapcsolódik. Az elemzést úgy végezték, hogy összehasonlították a 2016/15-ös törvény előtti és utáni hat hónap bevételeit. Annak érdekében, hogy a szezonális különbségeket is kizárják, egy másik összehasonlításban a törvény előtti és utáni, azonos időszakok féléves adatait vizsgálták.

Kiderült, hogy a bárokban a 2015 szeptembere és 2016 februárja közötti időszakban az üzleti forgalom valamivel több mint 163 millió lej volt, míg a törvény életbe lépése után, vagyis 2016. március–augusztus időszakban meghaladta a 172 millió lejt. Ez 5,1 százalékos növekedést jelent. Az év ugyanazon szakára vonatkozóan a különbség még számottevőbb, hiszen 10,6 százalékos növekedést mértek.

Hasonló, de nagyobb mértékű a féléves üzleti forgalom gyarapodása a vendéglőknél, hiszen a törvény bevezetése előtti és utáni fél évben közel 620 millióról valamivel több, mint 695 millió lejre bővült a forgalom (ez 10,9 százalékos növekedés), míg szezonális összehasonlításban nem kevesebb, mint 19,8 százalékos forgalomnövekedést értek el a vendéglők.

Az akciócsoport egyébként eddig több mint 300 civil szervezetet kapcsolt be abba a többéves kampányba, amelyet a dohányzás visszaszorítása érdekében indított. Az elemzésben megállapítják, hogy az elkerülhető betegségek elsődleges okát jelentő dohányfogyasztás a döntéshozókkal való együttműködéssel – hasonlóan több európai országhoz – nálunk is majdnem teljes mértékben visszaszorítható. A cél az, hogy az idén született nemzedék felnőtté válásának idejére, tehát 2035-re (innen az akciócsoport neve) teljes mértékben nélkülözze a dohányzást.