Elsők a növekedésben

Románia 4,8 százalékos bővüléssel a 28 uniós állam legmagasabb GDP-növekedést érte el a tavalyi év utolsó három hónapjában 2015 hasonló időszakához képest. Az Eurostat tegnap nyilvánosságra hozott becslése szerint az eurózóna a nevezett időszakban 1,7, az unió 1,9 százalékos növekedést ért el. Romániát a növekedési ráta vonatkozásában Szlovénia (3,6%), Horvátország (3,5%) és Bulgária (3,4%) követi. Görögország kivételével minden uniós országban bővült a gazdaság.



Használt autók piaca

Februárban éves összehasonlításban háromszorosára, 67 400-ra nőtt a használt járművek forgalomba helyezése, miután eltörölték a környezetszennyezési adót. A gépkocsi-nyilvántartó hivatal adatai szerint összesen 56 ezer használt jármű cserélt gazdát februárban. A Hotnews.ro hírportál arról ír, hogy a környezetszennyezési adó eltörlése sokakat arra ösztönzött, hogy korábban megvásárolt, de forgalomba be nem jegyzett járműveiket most regisztrálják. A használt autók értékesítése azért is nőtt, mert eddig sokan nem tudták eladni régi autóikat, mivel a környezetszennyezési adó sok esetben a jármű értékének a felét is kitette, amit a vásárló nem volt hajlandó megfizetni. A februárban forgalomba helyezett gépkocsik jelentős része 15 évnél öregebb. Az elmúlt tíz évben csak két hónapban haladta meg az 50 ezret a használt gépkocsik forgalomba helyezése. Szintén az idei második hónapban csaknem 8200 új járművet állítottak forgalomba, ami 40 százalékos növekedés tavaly februárhoz mérten. Az autókereskedők arra számítanak, hogy idén a használt autók importja eléri a félmilliót, miután tavaly 300 ezer ilyen jármű talált gazdára Romániában.



Elkelt az Opel

Hosszú tárgyalássorozatot követően a General Motors 2,2 milliárd euróért eladta az Opelt a Citroën és Peugeot márkákat is tulajdonló PSA Csoportnak. Az elemzők korábban egy-kétmilliárd euró közötti tranzakcióra számítottak. A PSA az autógyártó divízióért 1,3 milliárd, az Opel pénzügyi részlegéért, amit a BNP Paribas bankkal közösen vásárol meg, 900 millió eurót fizet. A PSA Csoport szerint azzal, hogy megvásárolják az Opelt, 2026-ra a méretgazdaságosságnak köszönhetően 1,7 milliárd eurós költségmegtakarítást érhetnek el. Ez viszont azt is jelentheti, hogy a vállalat felesleges gyártókapacitásának lekapcsolására, beszerzéseinek összehangolására és működési költségeinek csökkentésére lehet majd számítani. A vásárlásnak köszönhetően a PSA Csoport Európa második legnagyobb autógyártójává lépett elő, megelőzve a Renault Csoportot. A 2016-os eladások alapján a PSA az Opellel az európai piac 16,6 százalékát birtokolja. A több mint 35 ezer alkalmazottat foglalkoztató Opel-gyár 1931 óta a GM tulajdonában van, ám 1999 óta veszteséges.