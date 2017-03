A kiírás szerint a Mol Románia a jogosítvány megszerzésének minden költségét – sofőriskola és járulékos kiadások – fedezi. A 40 kiválasztott pályázó 75 ezer lej összértékű támogatást kap, a pályázatok elbírálásában pedig fontos szerep jut a pályázó anyagi helyzetének, motivációs levelének és az őt támogató személy vagy szervezet ajánlásának. A program lebonyolítását a Közösségért Alapítvány vállalta. A második pályázati kiírást 2016. november 29-én hirdették meg, a jelentkezés határideje pedig 2017. január 27-e volt. (Krónika)

TÖRVÉNYERŐRE EMELNÉK AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOT. A bejegyzett élettársi kapcsolat pozitív véleményezését kéri a képviselőház jogi bizottságától 47 civil szervezet és egy online petíció több mint 2000 aláírója. A civil szervezetek közleménye szerint a legutóbbi népszámlálás adataiból kiderül: 800 ezer személy él partnerével anélkül, hogy összeházasodtak volna. Ezek többsége heteroszexuális kapcsolat, sokan gyereket is nevelnek. A román államnak egyenlőséget kell biztosítania öröklés, hozzátartozói státus stb. esetén, valamint védelmet családon belüli erőszak esetén ezeknek a pároknak is – áll felhívásukban, amely szerint ugyanakkor az azonos neműek alkotta pároknak is ugyanezeket kell biztosítani. Az aláírók a képviselőház plénumától is azt kérik, szavazzák meg a bejegyzett élettársi kapcsolatot törvényerőre emelő jogszabálytervezetet. (Transindex)

ADOMÁNY AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓ PÉNZTÁRNAK. 103 ezer eurót adományozott végrendeletében a Szatmár Megyei Egészségbiztosító Pénztárnak egy 67 éves asszony, így köszönve meg a pénztár által nyújtott segítséget, kezeléseket. A pénztár közleménye szerint az adomány átvétele folyamatban van. „A hölgy nemes gesztusát úgy értelmezzük, hogy segíteni szeretett volna a betegeken, ezen kívánsága pedig teljesülni is fog. A Szatmár Megyei Egészségbiztosító Pénztár munkaközössége és vezetősége számára ez egy elismerés és biztató üzenet” – áll a közleményben. Az asszony kilétével kapcsolatos más információt nem hozott nyilvánosságra a pénztár. (Agerpres)