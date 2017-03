A sajtófőnök arra reagált, hogy Cécile Pouilly, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának szóvivője azt nyilatkozta, mélységesen aggasztja az a most elfogadott magyar törvénymódosítás, amely valamennyi menedékkérő, köztük gyermekek kötelező fogva tartásáról rendelkezik a menekültügyi eljárás idejére. A szóvivő úgy látja, hogy Magyarország ezzel az új jogszabállyal megsérti a nemzetközi és az európai uniós jogból fakadó kötelezettségeit, a törvénynek ráadásul borzalmas fizikai és lelki hatása lesz a már egyébként is nagy szenvedésen keresztülment nőkre, gyerekekre és férfiakra.

Menczer Tamás mindezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a liberális politikusok és a külföldi pénzből finanszírozott szervezetek után ezúttal az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága nem érti, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartania. „A magyar kormánynak a magyarok érdeke, biztonsága a legfontosabb, ezért egy illegális bevándorlót sem engedünk az országba, amíg a kérelmét el nem bírálták” – magyarázta. „Nonszensz az a felvetés, hogy a magyar és nemzetközi törvényekkel nem törődve engedjünk az országba tömegesen olyan illegális bevándorlókat, akikről semmit sem tudunk, és akik biztonságos országok során jöttek keresztül, csak mert Németországban vagy Svédországban akarnak élni” – fogalmazott. Aki ezt támogatja, az valójában az anarchiát és a káoszt támogatja a biztonsággal és a törvényes renddel szemben – jelentette ki Menczer Tamás.