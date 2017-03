„Az egység nem jelent egy­formaságot. Ezért szorgalmazom, hogy az együttműködéseknek legyenek új formái, új programokkal, amit differenci­ált együttműködéseknek nevezünk” – mondta François Hollande azon a sajtótájékoztatón, amelyet a résztvevők a Római Szerződés aláírása 60. évfordulós ünnepségének előkészítésére rendezett munkavacsorájuk előtt tartottak. A francia elnök szerint néhány ország gyorsabban és messzebb haladhatna olyan területeken, mint a védelmi politika, a gazdasági és a monetáris unió elmélyítése az eurózónában, az adóügyi és szociális harmonizáció vagy a kultúra és az ifjúsági politika. Hollande jelezte azt is, hogy nem a többiek kirekesztéséről lenne szó, vagy arról, hogy a többi állam ne fejezhetné ki ellenvéleményét.

Angela Merkel szerint is az európaiaknak venniük kell a bátorságot elfogadni, hogy egyes országok gyorsabban haladnak, mint mások, anélkül, hogy a késedelmet szenvedettek előtt bezárnák a lehetőségeket.

Paolo Gentiloni egy integráltabb Európai Unióért emelt szót, amely különböző integrációs szintekkel rendelkezik. Mariano Rajoy csak annyit mondott: Spanyolország készen áll, hogy továbblépjen az integrációban azokkal, akik szeretnék követni.

Az elképzelés gyors megvalósítása egyelőre nem várható azok miatt az elnök- és parlamenti választások miatt, amelyek a következő hónapokban esedékesek Nyugat-Európában, többek között Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban és Németországban.

A franca elnök úgy véli, egyre inkább lehetségessé válik a többsebességes Európa, amelyhez az egyes országok más-más szinteken integrálódnak. Hollande szerint jóllehet ez a gondolat hosszú ideig ellenállásba ütközött, ennek alternatívája azonban akár az EU szétesése is lehet. Kijelentette, hogy Párizs magasabb szinten integrált európai védelmi politikát szorgalmaz. „Bár Nagy-Britannia ezt erőteljesen ellenezte az elmúlt években, az ajtó nyitva áll London előtt, hogy ebben a védelmi integrációban nem EU-tagként is részt vegyen” – tette hozzá.

A Római Szerződés aláírásának 60. évfordulójára március 25-én az olasz fővárosban tervezett uniós csúcstalálkozó előtt a négy ország vezetője a többi 23 tagállam állam- és kormányfőivel holnap Brüsszel­ben ül össze.