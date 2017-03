A Kós Károly út felújítása okozza talán a legtöbb bosszúságot a városban közlekedőknek – és még egy ideig. A Kriza János utca és a szövőgyár közti szakaszon a munkálatok első része (a föld alatti vezetékek megfelelő elhelyezése) végre megtörtént, következhet az úttest alapozása – de a Szent György Napokig még a Kriza János és a Kórház utca közötti szabálytalan útkereszteződésben is dolgoznak, és nemcsak az úttesten, hanem a mélyben is.

Ez a legjobb alkalom, hogy az esővíz-elvezető csatornarendszert átépít­sék oly módon, hogy a nagy nyári zivatarok idején a hegy aljában ne szökőárként jöjjön fel a víz a csatornafedélen át – magyarázta Czimbalmos Csaba városmenedzser. Mint mondta, azt kérték a kivitelezőtől, hogy a városünnepig az utat alapozzák le, hogy használható legyen. Aszfaltréteget leteríteni addig képtelenség, a kézművesvásárt ezért ebben az évben átköltöztetik a központba, ellenben a borudvarként ismert részt használni fogják Szent György Napokon. A szerződés szerint egyébként a már felbontott részt és az útkereszteződést a városünnepig kellett volna elkészíteni, a téli három hónapos kiesést azonban rá kell számolni, tehát a nyár végére számíthatunk arra, hogy közlekedni lehet a Kós Károly út városközponthoz közeli szakaszán. Az egész utat pedig jövő júliusig kellene befejezni, de erre a határidőre is rá kell adni a téli kieséseket, tette hozzá a városmenedzser.

A Gyöngyvirág utcában szintén újrakezdték a munkát, itt már olyan sok nincs hátra, kisebb szakaszokon a szegélyköveket kell elhelyezni, és következhet az aszfaltozás – bár a szerződés szerint jövő február az utca átadási határideje, Czimbalmos Csaba reméli, még az év végéig elkészül vele a kivitelező.

A dohánygyári hegy folytatásában levő Testvériség utcában is megjelentek hétfőn a gépek és a munkások, a három utca közül ez van a legelőrehaladottabb állapotban. Átadása a szerződés szerint az év végén lenne, de szintúgy hamarabb várható a befejezése.