Lássuk csak az eseményeket kronológiai sorrendben. Előbb előkerült egy törvénytervezet, amely az alkotmányt bírálókat sújtotta volna börtönnel. Visszaléptek. Aztán Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter egészen elképesztő mértékű béremelési ígéretekkel állt elő egyik kormánypárti televízió hétvégi műsorában. Azt állította, az állami szférában megduplázzák a 4000 lejnél alacsonyabb béreket, az e fölöttieket 45 százalékkal növelnék, mi több, a 7000 lejnél többet keresők fizetését is növelnék kisebb mértékben. A bicskanyitogató politikai fabulációk sorába tartozó kijelentésre a párton belül is felhördültek, gyorsan tisztázni igyekezvén a munkaügyi miniszter szavait, de a szociáldemokraták koalíciós partnerei is csak ámultak-bámultak, míg aztán Lia Olguţa Vasilescu maga is hosszan magyarázni kényszerült saját szavait.

De még magukhoz sem tértek a szociáldemokraták, máris robbant az újabb botrány: Şerban Nicolae szenátusi frakcióvezető, a felsőház jogi bizottságának elnöke újabb hajmeresztő nyilatkozatokkal és elképzelésekkel állt elő, ráadásul olyan témában, amelyben már egyszer megperzselte magát a kormánypárt. A szocialista politikus a közkegyelmi törvény módosítását kezdeményezte oly módon, hogy a korrupciós bűncselekményekért, hivatali visszaélésért, megvesztegetésért, befolyással való üzérkedésért elítélt személyeket szabadlábra helyezzék. Érvelése messze túlhaladja a cinizmus legfelső fokát: a korrupcióért bezártak „nem érdemlik meg, hogy egy penészes cellában legyenek összezsúfolva hárman egy ágyba”. Elképzelésére igen hamar össztűz zúdult: Klaus Iohannis államelnök szerint az rossz jelzés lenne a társadalom felé, tiltakozott Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész, de mielőtt még ismét tízezrek gyülekeztek volna Bukarest központjában, elhatárolódott a kezdeményezéstől a miniszterelnök és Liviu Dragnea pártelnök is.

S hogy mindez mit jelent? Egyfelől talán azt, hogy hatalmas tüntetések után a szociáldemokraták táborában valami megroppant, a párt korántsem oly egységes és határozott, mint amilyennek korábban mutatkozott. Az is jól látszik, hogy tartanak a közvélemény nyomásától, nem mernek szembemenni vele, ezért újabb ígéretekkel próbálkoznak. Eddig a jó hírek. Az viszont már fölöttébb aggályos, hogy sem Tudor Ciuhodaru, sem Lia Olguţa Vasilescu, sem Şerban Nicolae ellen nem foganatosítottak semmiféle szankciót. Olyan nagyon tehát nem is határolódnak el tőlük?