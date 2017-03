Ménessy Kinga Kitty főszervező, a városháza sajtóreferense elmondta: az ünnepségsorozat a hétfőn megtartott szavalóversennyel kezdődött, és örömmel nyugtázták, hogy megtriplázódott a részt vevő tanulók száma, és egyre magasabb a verseny színvonala is. A szavalóverseny győztese Kaján Botond, aki Wass Albert A láthatatlan lobogó című versét március 15-én a központi rendezvényen adja elő. A sajtótájékoztató napján került sor a Zúg március szónokversenyre, amelynek győztese elmondja ünnepi gondolatait a Gábor Áron téren sorra kerülő rendezvényen.

A 28., március 15-ét köszöntő képzőművészeti tárlatot dr. Deák Ferenc magyartanár nyitja meg az Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítótermében március 12-én, vasárnap 12 órakor.

Március 14-én a városi iskolák is bekapcsolódnak a rendezvénysorozatba megemlékező műsorral. Aznap délután a Nyergestetőn a Bod Péter Tanítóképző, az Apor Péter Szakközépiskola és a Manócska Napközi Otthon küldöttsége rója le kegyeletét a hősök emléke előtt.

A központi ünnepség 15-én 11 órakor a környékbeli falvak hagyományos lovas-szekeres felvonulásával kezdődik, akikhez lovas huszárok és hagyományőrző csapatok is csatlakoznak. A déli harangszó után Bokor Tibor polgármester nyitja meg a megemlékezést, köszönti a résztvevőket, majd ünnepi beszédet mond Tállai András, a magyar kormány parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára, Mezőkövesd testvérváros volt polgármestere. Az ünnepi műsorban közreműködik a Tanulók Klubja fúvószenekara, a Református Kollégium és a Nagy Mózes Elméleti Líceum zenekara és diákjai, Biszak Beáta, a Molnár Józsiás Általános Iskola IV. osztályos tanulója, valamint Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművésze, aki Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét szavalja el. A sajtóreferens azt is kiemelte, hogy immár ötödik éve a fiatalok kerülnek előtérbe, övék a főszerep.

Lung László Zsolt, a Vigadó igazgatója, a másik főszervező az általa vezetett kulturális intézményben sorra kerülő két rendezvényről számolt be. Elmondta: 15-én 18 órakor a Vigadó Galériában nyílik meg a paksi Makó András képzőművész Összetartozunk című egyéni kiállítása. A megnyitón fellép Tóth Éva és Besenyei István a mezőkövesdi Matyó Néptáncegyüttestől. 19 órától a Vigadó színháztermében a „Hazám, ha volt is...” című gálaműsort mutatják be Lung László Zsolt rendezésében. Az első gálaműsort négy évvel ezelőtt Kolcsár József színművész rendezte, harmadik éve a Vigadó igazgatója vette át tőle a stafétát. Az idei produkcióban több mint százan lépnek fel. Közreműködik: Bogdán Zsolt színművész (Kolozsvári Állami Magyar Színház), Kozma Attila színművész (Csíki Játékszín) és Keresztes Ágnes kézdivásárhelyi születésű színésznő (Szatmárnémeti Északi Színház), a Sepsi Kamarazenekar, a Voces Kamarakórus (szólisták: Pakot István és Kolcsár Linda), valamint a Perkő Néptáncegyüttes Horváth Tas és Ürmösi-Incze Hunor vendégszereplésével. A gálaműsor zenei vezetője Cserkész Emese. A belépés ingyenes, de a terem méretét figyelembe véve, a helyfoglalás előzetes regisztráció alapján történik.