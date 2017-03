A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia március 6-án nyílt levelet fogalmazott meg, amelyben azt kéri a parlamenttől, hogy vonják vissza a törvénykezdeményezést, mivel az alkotmány szerint az állam kötelessége és joga megvédeni a házasság intézményét és a család fogalmát. Az egyház képviselői szerint a kezdeményezés a gyermekek jogait is sérti, Románia fizikai, kulturális és szellemi jövője pedig a klasszikus értelemben vett családtól függ.

A Lucian bíboros által aláírt levél szerint „a nemzet Nyugat iránti elkötelezettségei nem feltételezik a pusztító ideológiák másolását”, sőt, ellenkezőleg, a románoknak keresztény népként „Európa és a civilizáció keresztényi és morális gyökerei megerősítésén kell dolgozniuk”. A román püspöki konferencia tagjai szerint a „bejegyzett élettársi kapcsolatok, illetve a melegek házasságának legalizálása alapvető erkölcsi mutációra vall, amely valószínűleg visszafordíthatatlan, és olyan irányba tart, amelynek súlyos következményei már jelenleg is meglátszanak a nyugati társadalomban”.

Az egyház képviselői szerint a civilizáció erkölcsi aláaknázására tett kísérlet az élettársi kapcsolatok elfogadása, amelyet Nyugaton is a melegek házasságának elfogadása és a meleg párok örökbefogadáshoz való joga követett.

A törvénytervezet elutasítását kérte az ortodox egyház is, amely hangsúlyozta, hogy a házasság egy nő és egy férfi kapcsolatán alapul, a hagyományos családmodell újraértelmezése pedig a családi értékek lejáratását jelentené.

A képviselőház jogi bizottsága szavazattöbbséggel kedvezően véleményezte kedden azt az alkotmány módosítására irányuló polgári kezdeményezést, amelyben kérik, hogy módosítsák a család meghatározását. E szerint „a család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását”. A kezdeményezést a magyar történelmi egyházak is támogatták.