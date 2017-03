A Marshall nélkül felálló Sepsi-SIC különösebb megerőltetés nélkül, de kevésbé meggyőző játékkal nyolcpontos különbséggel diadalmaskodott a roppant tartalékos Szatmárnémeti VSK ellen a női kosárlabda Nemzeti Liga 24. fordulójában. A mezőny legjobbja a 23 pontot jegyző Jeffery volt, a szatmári csapatból a 18 pontig jutó Batey jeleskedett. A zöld-fehéreknek a szerdai volt a mostani szezonbeli huszonharmadik bajnoki győzelmük.

Gyors kosárváltás után kiegyensúlyozódott a találkozó, mindkét oldalon potyogtak a kosarak, és pár pillanat erejéig még a vendégek is vezettek. A negyed félénél Jeffery egyenlített 8-ra, majd büntetőből szerzett kosarával át is vettük a vezetést (9–8). A folytatásban egyik csapat sem erőltette a játékot: itt is, ott is kimaradt több ziccer, és egy pontszegény első szakasz után ötpontos előnnyel vonultunk a kisszünetre (15–10). A laza játék folytatódott a második negyedben is, igaz, csak a mi részünkről. A vendégek Batey és Crăciun pontjaival gyorsan átvették a vezetést (15–18), mi pedig csak a 16. percben voltunk újból eredményesek (17–18). A 18. percben Gödri-Părău kosarának köszönhetően ismét mi vezettünk (23–22), s bár elvesztettük ezt a játékrészt (11–12), plusz néggyel vártuk a harmadik tíz percet (26–22).

A fordulást követően már komolyabban vettük a játékot: egymás után szórtuk a kosarakat, és a 27. percre már 19 pontosra gyarapodott előnyünk (48–29). A harmadik negyedben jegyezhettük fel a találkozó első két tripláját: előbb a VSK részéről Laza (Tarța) volt eredményes, majd a SIC-től Jeffery is betalált távolról. A negyed hajráját elrontottuk, és 53–41-es állásról vártuk az következő tíz percet. Az utolsó játékrészt ott folytattuk, ahol az előzőt abbahagytuk, azaz hibákkal tarkítva támadtunk és védekeztünk. A zöld-fehérektől Jeffery volt a pontgyáros, a túloldalon Laza (Tarța) vitte hátán a csapatot, és a szatmári lányok a második után a negyedik negyedet is megnyerték (19–23). Ez csak a szépítésre volt elég, hiszen „tetemesebb” előnyünkből még maradt valami a végére (72–64).