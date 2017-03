Londonban a 20. percben góllá érett a hazaiak fölénye: Walcott tört be néhány csel után a jobb oldalon a müncheni tizenhatoson belülre, majd a léc alá bombázott. Az 53. percben pedig eldőlt a párharc: Koscielny szabálytalankodott Lewandowskival szemben a tizenhatoson belül, amiért ki is állította őt a játékvezető. A megítélt büntetőt a sértett értékesítette magabiztosan. A folytatásban a németeké volt a főszerep: Arjen Robben, majd Douglas Costa is feliratkozott a gólszerzők listájára, végezetül pedig Arturo Vidal duplájával tette fel az i-re a pontot.

Nápolyban a 24. percben meglett az eredménye az olasz csapat erőfeszítéseinek, hiszen szép támadás végén Dries Mertens a hosszú sarokba lőtt. A második félidőben Sergio Ramos szétrombolta az olasz reményeket: a védő az 52. és az 57. percben is fejjel volt eredményes, majd a csereként beállt Álvaro Morata állította be a végeredményt.

Eredmények: Napoli–Real Madrid 1–3 (gólszerzők: Mertens 24., illetve Ramos 52., 57., Morata 91.), Arsenal–Ba­yern München 1–5 (gsz.: Walcott 20., illetve Lewandowski 55. – tizenegyesből, Robben 68., Costa 78., Vidal 80., 82.).

Lyonban játszik az AS Roma

Az Európa-liga nyolcaddöntőjének rangadóján az AS Roma az Olympique Lyon vendége lesz, viszont izgalmas mérkőzésnek ígérkezik a német és belga párharc is: előbbi esetében a Schalke fogadja a Mönchengladbach csapatát, utóbbinál pedig a Genk a Gent otthonában játszik.

A mérkőzések: FK Rosztov–Manchester United (20 óra – RTL 2, Dolce Sport 1), FC Köbenhavn–Ajax (20 óra – Dolce Sport 3), APOEL–Anderlecht (20 óra – Dolce Sport 2), Schalke–Borussia Mönchengladbach (22 óra – Dolce Sport 2), Olympique Lyon–AS Roma (22 óra – Sport.ro, Dolce Sport 1), Olympiakosz–Besiktas (22 óra – Dolce Sport 3), Gent–Genk (22 óra – Dolce Sport 4), Celta Vigo–FK Krasznodar. (miska)