A kampány elsődlegesen a magyar családokat célozza meg, de az etnikailag vegyes családokat is szeretnék meggyőzni arról, hogy magyarul tanulni előny, hiszen aki több nyelven beszél, az ma már könnyebben talál munkát. Ráadásul a magyar iskola nem kerül több pénzbe, és a rászoruló diákoknak számos támogatási lehetőség áll rendelkezésükre.

Az a gyermek, aki magyar környezetben nevelkedik, tanuljon magyar iskolában. Az anyanyelvi oktatás nem akadályozza a későbbi érvényesülést, és aki anyanyelvén tanul, más nyelveket is, így a románt is, jobban, könnyebben elsajátítja – biztatja a szülőket a szövetség. „Ludas Matyi furfangjait, Mátyás király igazságait, János vitéz hőstetteit, gyermekkorunk népmeséit, kedvenc mondókáinkat és dalainkat a magyar iskolában ismertük és szerettük meg. A román iskolában gyermekeink nem ismerik meg hőseinket, mese- és mondavilágunkat, idegen lesz számukra mindaz a felbecsülhetetlen érték, amely összeköt minket, magyarokat” – fogalmaz a közlemény.

Amint a dokumentumban áll, a múlt évtized végére vissza­esett a magyar iskolát választó magyar családok aránya, főleg a szórványosodás miatt, az utóbbi 1–2 évben azonban fordított tendenciát figyeltek meg a szakértők: több olyan magyar személy, aki ugyan román párt választ magának, de erősebb magyar kötődéssel rendelkezik, ragaszkodik ahhoz, hogy gyermeke magyar óvodába, magyar iskolába járjon.