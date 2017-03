csütörtök 09:11

tihi

1361 hozzászólás 2017. március 9.csütörtök 09:11

Van igazság ebben az álláfoglalásban !!!







csütörtök 10:09

barcsay

1547 hozzászólás 2017. március 9.csütörtök 10:09

Mi a fene Ponta megkottyant Orbánék fele kacsingat hát remkélem seggbe is rugjáők ezeket a Visegrádiak oda nem kellenek bolsik vőrősőkből elegük volt maradjanak csak szépen a dimbovita partján most az ővék a hatalom éljenek vele bizonyitsanak a nép előtt milyen politikusok Olguta nagysőágával az élen még hogy van igazság ebben az állásfoglalásban no ez a maga embere.







csütörtök 18:43

szekelyse50

5564 hozzászólás 2017. március 9.csütörtök 18:43

Ennek is most már jó lenne a V4-ek , annak idején kinevette őket amikor beszállhatott volna a tákolmány is --micsoda egy köpönyegforgató gazember banda