Turcan - né jobban tenné ha megfogná a lepcsegőjét mert a Liberális Párt se az ami volt és amit kéne képviseljen.A PDL sek, akik kifosztották az országot , akik fizetéseket nyirbáltak ,juttatásokat vágtak el hogy majd Udreáné és Bösé papa kifosszák a kifosztanivalót,mind beigazoltak a PNL be ( Bösét kivéve aki megalapitotta PMP - t ).

Megváltoztatja a farkas a bundáját de csak farkas marad báránybőrben is.







Jól tették,hogy a pősződő oldalára álltak,mert igy majd egyszerre tőrik ki a nyakukat remélem és bizom benne minél hamarább.Mindenesetre ennyi gané politikust mind ez a 27 év nem adatott meg szépromáőniának,de ezt is megérdemeltük és minden ami tőrténik a mi jóváőhagyoságunkkal egyeztető hallgassunk most egty úuj korszak kővetkezik nyugdijemelés béremelés lesz itt kánoán nem kell ezeket most kritizálni .igaze belaba