A NŐI SOFŐRÖK FIGYELMESEBBEK. A román rendőrfelügyelőség adatai szerint a 2016-ban történt súlyos közúti baleseteknek mindössze 11,5 százalékát okozták női sofőrök. Ezek közül 15,58 százalékos gyakorisággal az okozta a balesetet, hogy az autóvezető nem adott előnyt a gyalogátkelőhelyen, 13 százalékban az, hogy nem adott előnyt a forgalomban, 11,9 százalékban pedig gyorshajtás váltotta ki a szerencsétlenséget. Településen kívül a női autóvezetők okozta balesetek 12,4 százalékának gyorshajtás volt az oka, az esetek 3 százalékában a sofőr figyelmét más foglalatosság kötötte le, 2,3 százalékban pedig amiatt történt baleset, mert az illető a szembejövő sávon közlekedett. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az autóvezetéshez figyelem, felelősségtudat és higgadtság szükséges, a nők pedig bebizonyították, hogy a kormánynál ülve nagyobb mértékben képesek megőrizni ezeket a készségeiket, mint a férfiak. (Agerpres)

NEM MEGOLDÁS A NÉPSZAVAZÁS. Nem oldja meg maradéktalanul a helyzetet a népszavazás, amelyet abban a témában írnak ki, hogy az alkotmányban rögzítsék: család csak egy férfi és egy nő házassága nyomán jöhet létre, mivel vannak alternatív nemi irányultságú személyek, és számukra is megoldást kell találni – jelentette ki Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke. A politikus az Antena 3 hírtelevíziónak nyilatkozva azt mondta, realistának kell lenni, mivel élnek más szexuális orientációjú polgárok is az országban. „Nem fordíthatjuk el a fejünket, és nem mondhatjuk azt, hogy nincsenek. Más kérdés, hogy sokan vagy kevesen, de ebben a témában is tárgyalásokat kell kezdeni, hogy megtaláljuk a jó megoldást. Nem egyszerű, de ha végigvisszük a referendumot, és érvényes is lesz, még mindig nem oldjuk meg az egész problémát” – fejtette ki Dragnea. Hozzátette, a népszavazást azért ki kell írni, mivel nem lehet figyelmen kívül hagyni annak a hárommillió embernek a véleményét, aki aláírásával támogatta az alkotmánymódosítási kezdeményezést. (Krónika)