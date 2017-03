Zeid Raad al-Husszein szerint az Egyesült Államokban tömegével kerülhetnek fogva tartásba emberek, köztük gyerekek is Donald Trump elnök bevándorlási politikája miatt, a tömeges kitoloncolások pedig ellentétesek lehetnek a nemzetközi joggal. Husszein hangoztatta, hogy nagyobb kiállásra van szükség a diszkrimináció megugrásával, az antiszemitizmussal és a vallási és etnikai kisebbségek elleni erőszakkal szemben. Káros és idegengyűlölő visszaéléseknek ad táptalajt egész közösségek, mint a mexikóiak vagy a muszlimok becsmérlése, valamint az olyan hamis állítások, hogy a migránsok az amerikai állampolgároknál több bűncselekményt követnek el – szögezte le a főbiztos. Aggasztónak nevezte, hogy Donald Trump hat, muszlim többségű országból ismét megtiltotta a beutazást az Egyesült Államokba, s arra az álláspontra helyezkedett, hogy megnőtt azoknak a száma, akiket azonnali kiutasítás fenyeget, tekintet nélkül arra, hogy mennyi ideje élnek az országban és milyen családi szálak kötik őket az Egyesült Államokhoz. Emellett kijelentette és elítélte, hogy az amerikai elnök újságírókat és bírókat próbál megfenyegetni vagy lejáratni.

A főbiztos bírálta Törökországot is. Elismerte ugyan, hogy a török hatóságok több szempontból is súlyos kihívásokkal néznek szembe, terrortámadások sora érte a közelmúltban az országot, de hozzátette: aggasztja, hogy a rendkívüli állapot révén hozott intézkedések a kormány bírálóit veszik célba. Szerinte tízezrek, köztük demokratikusan választott képviselők elbocsátása, felfüggesztése, őrizetbe vétele, letartóztatása és perbe fogása súlyos aggályokat vet fel a jogbiztonsággal kapcsolatban. Husszein szerint Törökország délkeleti részén mélyen felkavaró az emberi jogok helyzete, százával halnak meg emberek, ami arra utal, hogy az állami erőszakszervezetek aránytalanul torolnak meg támadásokat.

Oroszországgal kapcsolatban a főbiztos a szélsőséges tevékenységek elleni új törvényt emelte ki, mert szerinte aggodalomra ad okot, hogy a törvény homályosan fogalmaz, így önkényesen alkalmazható a véleménynyilvánítási szabadság, a vallásszabadság és a politikai ellenzék korlátozása. Ismét sürgette annak a törvénynek a visszavonását is, amely előírja, hogy a külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek külföldi ügynökként nyilvántartásba vetessék magukat.

Husszein rámutat, hogy 2017 fordulópont lehet, mert előfordulhat, hogy újabb borzalmas terrortámadások további szigorú, az emberi jogok potenciális sérelmével járó biztonsági intézkedésekhez vezetnek. A főbiztos szerint, ha elég ember döbben rá, hogy mi forog kockán, akkor meg lehet állítani azokat az erőket, melyek a jogokon alapuló egész rendszert támadják, és szétszakíthatják a létező nemzetközi és regionális intézményeket.