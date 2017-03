Elmondta, Sigmar Gabriel német külügyminiszterrel tárgyaltak egy nagygyűlés lehetséges helyszínéről, és ígéretet kapott kollégájától arra, hogy a német hatóságok mindent megtesznek a rendezvény biztosításáért. Cavusoglu és Gabriel egy szállodában tárgyalt, és a megbeszélés után nem tartottak közös sajtótájékoztatót, hanem külön-külön és más helyszínen nyilatkoztak. Sigmar Gabriel nem tett említést arról, hogy a török államfő németországi látogatást tervez.

A német tárca szóvivője elmondta, hogy a kormányhoz egyelőre nem érkezett hivatalos megkeresés török államfői látogatásról. A kormánynak jelenleg csak Akif Cagatay Kilic ifjúsági és sportminiszter tervezett németországi látogatásáról vannak az ankarai vezetéstől származó információi – tette hozzá.

Mevlüt Cavusoglu újságíróknak elmondta, hogy igen nyílt párbeszédet folytattak Sigmar Gabriellel, és hangsúlyozta: Németországnak el kell döntenie, hogy barátként vagy ellenségként tekint-e Törökországra. Németországban törökellenesség és iszlámellenesség tapasztalható, és míg az alkotmánymódosítás ellenzői nyíltan elmondhatják véleményüket, a módosítás támogatóit akadályozzák a véleménynyilvánításban, ami méltatlan egy demokráciához – fogalmazott a török külügyminiszter. Mint mondta, ő maga is szerette volna kifejteni véleményét egy hamburgi rendezvényen, de négy lehetséges helyszínen is elutasították a szervezőket, így végül arra kényszerült, hogy a helyi török főkonzulátuson mondja el beszédét.

Sigmar Gabriel kiemelte: aki Németországban kíván nyilvánosan felszólalni, egy szabad országba érkezik, amely kiáll a szólás szabadságáért, de be kell tartania a vonatkozó szabályokat és illendőségi követelményeket, és nem léphet át bizonyos határokat. Ilyen határ a demokratikus Németország politikájának összehasonlítása a nemzetiszocialista rendszerrel. A német külügyminiszter hangsúlyozta, hazája továbbra is jó kapcsolatokra törekszik Törökországgal, és békés együttélésre a németországi török közösséggel, azonban ügyelni kell arra, hogy ne importáljanak törökországi belső konfliktusokat Németországba.

A napokban helyi hatóságok több német városban megakadályozták török miniszterek kampányrendezvényeit, biztonsági kockázatokra, illetve szabálytalanságokra hivatkozva. Ankara ezzel kapcsolatban a nácizmus korszakát idéző módszerek alkalmazásával vádolta meg Németországot.

Törökországban április 16-án rendeznek népszavazást az alkotmánymódosításról, amely arról rendelkezik, hogy megszűnik a miniszterelnöki tisztség, és az államfő lesz a végrehajtó hatalom vezetője. A Németországban élő mintegy hárommilliónyi török közösség fele rendelkezik választójoggal Törökországban.