A tanács négy tervezett beruházásából kettő Felsőrákost érinti: a vízhálózat kiépítése, illetve a véczeri eltérőtől a Vargyas közigazgatási határáig terjedő útszakasz felújítása. Baróton az elkezdett iskolaépületeket fejeznék be, s korszerűsítenék az elhanyagolt sporttelepet.

A városvezető szerint a rákosi vízhálózat kiépítését valószínűleg jóváhagyják, s ha az ítészek figyelembe veszik, mennyit segítene az elszigetelt településnek a használható út, akkor annak megvalósulását is támogatni fogják.

Az iskolaépítés folytatásához pénzt szerezni nehezebb dió, de előnyt jelenthet, hogy bizonyítani tudják, igenis, szükség van rájuk, illetve az is, hogy a további késlekedés a meglévő állapot romlásához vezetne. A sporttelep rendbetétele az, ami elmaradhat – új öltözőt és lelátót építenének, a néhai diszkó épületét felújítanák, benne tekepályát is kialakítanának –: távolról ítélve talán nem tűnik olyan fontosnak mihamarabbi elkészítése – részletezte a határozattervezetekbe foglaltakat a városvezető.

A tanácstagok közül csak a felsőrákosi Kotecz Attila szólalt fel, aki megköszönte, hogy a testület kész a falu fejlődése érdekében cselekedni. Az ülésen jelen lévő tizennégy tanácstag egyöntetűen támogatta mind a négy tervezetet.