Szinte nincs udvar, ahol a tavasz beköszöntével egy időben ne kezdődne meg az ágak, bokrok nyesése, a sövény tisztogatása, a hó alatt áttelelő zöld aljzat összegyűjtése, ami a köztisztasági vállalatnak is több munkát jelent, ezért Sepsiszentgyörgyön a Tega Rt. délelőttönként bővített gépparkkal gyűjti a kerti hulladékot.

A növényi eredetű hulladék elszállítását ugyanazon a napon végzik, amikor az adott utcában a vegyes háztartási szemetet gyűjtik be – tájékoztatott Máthé László, a Tega Rt. igazgatója. Elmondta, a zöld hulladékot a lakók kihelyezhetik a kapu elé, és akkor a begyűjtők automatikusan elszállítják, nagyobb mennyi­ség esetén bejelenthetik a 0267 310 123-as telefonszámon. A nagyméretű levágott ágakat fel kell darabolni, a lapit és apróbb fanyesedéket zöld hulladékos zsákokba helyezni, amelyek megvásárolhatóak darabonként 50 baniért a szolgáltató Ág utca 1. szám alatti pénztáránál. Ha a takarítás során más jellegű vegyes hulladék is keletkezik, elszállításukra igényelhető erre a célra használt 2 lejes zsák. Ha a kerti hulladék több köbméternyi, a magánház tulajdonosa elszállíttathatja több rendben, de csak a heti szemételhordási napon, ez esetben több hét alatt szabadul meg a lenyesett ágaktól, kivágott bokroktól, illetve kérhet egyszeri szállítást, ezért ellenben 90 lejt kell fizetnie köbméterenként – közölte az igazgató.

A tömbházak esetében azok a lakóközösségek, amelyeknek nincs zöldövezet-karbantartási szerződésük a Tegával, és nagyobb zöldövezet-takarítást szerveznek, a zöld hulladékok begyűjtésére igényelhetnek négy vagy hét köbméteres űrtartalmú tárolóedényt, ennek elszállítási ára köbméterenként 92 lej.

A begyűjtött zöld hulladékot a szolgáltató Energia utcai hulladékudvarába szállítják, ahol az ágakat aprítják, és helyben felhasználják a köztisztasági vállalat épületeinek fűtésére. A karácsony után kidobott fenyők elhordása után a tavaszi nagytakarítás alkalmával gyűjti be a Tega a legtöbb zöld hulladékot.