Nem csak a nők és a Zoltánok ünnepelnek március 8-án – a sors úgy hozta, ekkor született Bogdán László író, költő is. Barátai, tisztelői meglepetés-születésnapot szerveztek tegnap számára a sugásbeli törzsasztalnál, és nem csak a köszöntésbe nem avatták be az ünnepeltet, hanem sajátos tortával is örömet szereztek neki.