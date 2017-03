A községvezető hangsúlyozta: próbálnak eleget tenni a lakosság részéről érkező faigényléseknek. A helybéliek elsőbbséget élveznek, de adófizetőként tűzifát kérhetnek a hétvégi házak, nyaralók lakói is. A tanács erdeiből származó, út mellé kitermelt tűzifa folyóméterét 84 lejben értékesítik – tudtuk meg Kocsis Bélától. Az állami erdészet felajánlása nem véletlen. Románia Hivatalos Közlönyében tavaly szeptember másodikán jelent meg az a kormányrendelet, amely a köztulajdonban lévő erdőkből származó fa értékesítési módját szabályozza. A 617-es számot viselő rendelet kimondja: köztulajdonban lévő erdőkből elsődlegesen (a bútoripar, az erdőgondnokságok saját szükséglete, az államkasszából részben vagy egészben finanszírozott, gazdasági tevékenység nélküli helyi intézmények kereslete mellett) a lakosság tűzifaigényét kell kielégíteni, a fennmaradó mennyiség értékesíthető árverésen. Azt is előírják, a lakosság számára közvetlen eladás révén értékesíthető a tűzifa.

Kovászna megyében az utóbbi időszakban nagyon megnövekedett a tűzifaigény, ez az árak meredek emelkedését vonta maga után. A hozzáértők többféleképpen magyarázzák a fordulatot. Sokan úgy értékelik, a Schweighoffer háromszéki megjelenése vezetett ide, a mamutcég mindent felvásárol, a helyiek által elérhetetlen árat kínál a faanyagért, még a hulladékért is.