Megemlékezés Sepsiszentgyörgyön A mai, székely szabadság napi megemlékezés 10.30-kor kezdődik a turulszobornál, beszédet tart Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, az egyházak nevében áldást mond Bancea Gábor református lelkipásztor, közreműködik a Kónya Ádám Művelődési Ház férfidalárdája. A rendezvény után innen is indulnak buszok a marosvásárhelyi megmozdulásra.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház előadásai: ma 19 órától a nagyteremben Molnár Ferenc: Liliom (rendező: Bocsárdi László); vasárnap 19 órától a kamarateremben Pintér Béla: Kaisers TV, Ungarn (rendező: Porogi Dorka).

DIÁKSZÍNJÁTSZÁS. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 13 órától a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Diákszínjátszó Csoport A humor a teljes igazság című előadását játssza. A jegy ára 3 lej.

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. Szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Művész Teremben a True West című előadás látható (rendező: Vlad Massaci).



Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Benedek Elek: A só – mese a szeretetről című bábelőadását Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében március 12-én, vasárnap 18 órától és 13-án, hétfőn 10 és 12 órától játssza. Rendező: Nagy-Kopeczky Kálmán. Előfoglalás a 0755 335 400-as telefonszámon (Csüdöm Eszter), jegyváltás a helyszínen az előadás előtt fél órával 7 lejért, kísérő pedagógusoknak ingyenes.



Kiállítás

* Szombaton 11 órától több mint 100 katonai tányérsapkát és rendészeti fejfedőt bemutató kiállítás nyílik Czell Kálmán gyűjteményéből a kézdivásárhelyi Gyűjtemények Házában. A kiállítás anyagát Beke Ernő és Czell Kálmán mutatja be. A tárlat április 11-ig ingyenesen látogatható.

* A kézdivásárhelyi képzőművészek, az Incze László Céhtörténeti Múzeum és a Múzeumbarátok Egyesülete szervezésében vasárnap 12 órától megnyitják a március 15-ei ünnepi tárlatot a múzeumban. A látogatókat Dimény Attila múzeumvezető köszönti. A kiállítást méltatja Deák Ferenc magyartanár. Közreműködik Józsa Irén és Nagy-Babos Tamás tanár, valamint a Cantus kamarakórus Fórika Balázs karnagy irányításával.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon. 0787 526 102) programján. MA: 16.45-től és 17-től Rock csont (amerikai, kínai animációs film, 80 perc); 18.30-tól Kong. Koponya-sziget (amerikai akciófilm, 118 perc); 18.45-től Holdfény (amerikai dráma, 111 perc); 20.45-től Farkas; 21-től A kommuna (dán-svéd-holland filmdráma, 111 perc). SZOMBATON: 11.15-tól és 11.30-tól Rock csont; 13-tól A Lovasíjász (magyar dokumentumfilm, 115 perc); 13.30-tól Balerina, 3D (francia–kanadai családi animációs film, 89 perc); 15.15-től Julieta (spanyol filmdráma, 99 perc); 15.30-tól Logan (amerikai akciófilm, 137 perc); 17.30-tól A kommuna (dán–svéd–holland filmdráma, 111 perc); 18.30-tól I, Daniel Blake (brit–francia filmdráma, 100 perc); 20-tól Holdfény (amerikai dráma, 111 perc); 20.45-től Kong. Koponya-sziget (amerikai akciófilm, 118 perc). Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.



Könyvbemutató

Kis Emese Háromszéki emlékfák nyomában című könyvét mutatják be ma 18 órától Bereckben a művelődési központban. A könyvet Ambrus Ágnes méltatja. Közreműködik Béres Erika, Klára Kamilla és Sarány Kriszta.



Hitvilág

ADVENTISTA ELŐADÁS-SOROZAT. Március 10–26. között minden pénteken, szombaton és vasárnap 18 órától (25-én 11 órától is) Orbán Adalbert lelkész és tanár bibliai előadás-sorozatot tart Végidei kijelentések és döntések a Jelenések könyvében címmel a sepsiszentgyörgyi adventista imaházban (1918. december 1. út 5. szám).

FÉRFIAK, APÁK NAGYBÖJTI LELKINAPJA. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban férfiak, apák nagyböjti lelki napjára kerül sor március 12-én, vasárnap 15 órától. Hívnak és várnak minden férfit a közös együttlétre, amelynek keretében lesz elmélkedés, tanúságtétel és szentségimádás.

UNITÁRIUS ISTENTISZTELET a kovásznai központi református templomban vasárnap 16 órától.



Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Lapszemle. Események-rendezvények. A politika színpadán: Borbély László beszélgetőkönyve. DiákOK: Petki Pál Milán. Áprily-síkupa. Gergelyjárás Ürmösön. Az adást az Erdély TV ma 14.30 órától sugározza.



Szív-kör alakul Sepsiszentgyörgyön

A Szív-kör ideája, hogy a szabad és minden pillanatban mélyen átérzett szeretetet együtt szüntelen életformává tegyük önmagunk és az egész emberiség számára. Amikor a szív, vagyis a szeretet igaz virága kinyílik bennünk, önként kiárasztja rejtelmes és boldogító illatát. Szeretettel fogadnak mindenkit, akinek a szeretet lényeges, és szándékában áll aktívan részt venni ebben a csodás folyamatban. A belépés ingyenes ma 18 órakor Sepsiszentgyörgyön a Lázár Mihály utca 47. szám alatt. Kapcsolatfelvétel és további tudnivalók a szivkor777@free­mail.hu e-mail-címen.



Guzsalyas-rendezvények

A sepsiszentgyörgyi Míves Házban március 13-án, hétfőn 17 órától kosárfonó tanfolyam felnőtteknek; kedden 16.30-tól gyermektáncház óvodásoknak, kisiskolásoknak, zenél a Folker együttes, 17.30–19.30 között kézműves-foglalkozás gyermekeknek (agyagozás); szerdán 17.30-tól nemezkészítő tanfolyam fiataloknak, felnőtteknek, csütörtökön 17.30-tól kézműves-foglalkozások gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek: nemezkészítés, szövés.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12, 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659); Kézdivásárhelyen hétvégén a Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a Dona; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 9–15 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Maksa, Lemhény, Bereck, Szentivánlaborfalva, Kézdivásárhely; a 12-es ország­úton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Sepsibükszád; Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bereckben március 15-ig naponta 8–15 óráig, Nagyborosnyón március 17-ig naponta 8–16 óráig, Kézdivásárhelyen ma 8–10 óráig a Határér, Kertek, Torjai, Haladás, Vár, Bálványos, Tamási Áron, Boér Géza, Stadion utcában, 9–11 óráig a Vásárhelyi Péter, Apafi Mihály, Rózsapalló utcában szünetel az áramszolgáltatás.

KORLÁTOZZÁK A FORGALMAT a sugásfürdői úton szombaton 10–17.30-ig, mivel az Auto Crono Klub szervezésében hivatalos edzést tartanak a Sepsiszentgyörgy–Sugásfürdő útvonalon. A csapatok az országos raliverseny első fordulójára készülnek, amelyet Brassóban rendeznek meg március 31.–április 1. között. A forgalom 12–12.30 és 14 –14.30 között helyreáll. Tilos a nézők részvétele a rendezvényen. Egyéb információk a 0740 944 841-es telefonon.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam haladóknak. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára hosszú filmek megtekintésére. Vetítési időpontok: kedd–péntek 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat-vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától. Hétfőn zárva.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE üdülést szervez május 28.–június 18. és szeptember 10–17. között. Érdeklődni a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban vagy a 0267 318 160-as telefonon lehet.

MAGBÖRZE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában szombaton 10–12 óráig magbörzét tartanak, amelyre saját gyűjtésű, helyi, nálunk jól termő magokat várnak. Csávázott és bolti magok kizárva. A börzén a részvétel ingyenes.

NŐNAPI ÜNNEPSÉG. Az Arany Szívek nyugdíjas-egyesület vasárnap 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Park vendéglőben tartja nőnapi ünnepségét, amelyre minden nyugdíjast szeretettel várnak.