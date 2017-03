Az adatok szerint míg januárban a megkérdezetteknek csak 36 százaléka nyilatkozott kedvezően a január 20-a óta hivatalban lévő Donald Trump amerikai elnök feleségéről, addig most 52 százalékuk dicsérte őt. A március elején készült felmérés alapján a megkérdezettek 32 százalékának változatlanul negatív a véleménye Melania Trumpról, 12 százalékuknak nincs is véleménye a first ladyről, 3 százalékuk pedig soha nem is hallott róla. Melania Trumpot a férfiak 58 százaléka és a fehér amerikaiak 60 százaléka ítéli meg kedvezően, míg a nők körében jelenleg ez az arány 46 százalékos.

A szlovén születésű egykori topmodell egyelőre nem a Fehér Házban lakik, a tanév végéig New Yorkban marad kis­fiával, a tízéves Barronnal, s várhatóan nyáron költözik át Washingtonba, az elnöki rezidenciára. Eddig csak alkalmanként utazott az amerikai fővárosba.