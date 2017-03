A székely szabadság napja jó alkalom arra, hogy a szabadság, a jogállamiság mellett, az elnyomás, az erőszakszervezetek ellen emeljük fel szavunkat –mondta a polgármester. Ha Sepsiszentgyörgyön pillanatnyilag nem is, de Marosvásárhelyen jól tapintható a kettős mérce, amit a román állam alkalmaz: míg az orvosi és gyógyszerészeti egyetem vezetőségét senki nem háborgatja azért, mert nem tartják be a törvényt, a Római Katolikus Gimnázium diákjainak szüleit behívatják, és ha netán nem katolikus vallásúak, arról faggatják, miért járatják katolikus iskolába gyerekeiket. Ami meg a székely szabadság napján a marosvásárhelyi megemlékezést követő felvonulás betiltását illeti, Antal Árpád szerint ez egyértelmű visszaélés Dorin Florea polgármester részéről. Most, amikor a spontán tüntetések idejét éljük, érthetetlen, miért foglal állást a hatóság – nyilatkozta a polgármester. A székely szabadság napján a sepsiszentgyörgyi ünnepségen egyébként ott lesz Antal Árpád, de nem szólal fel (beszédet az RMDSZ részéről Tóth-Birtan Csaba alpolgármester mond), a délutáni marosvásárhelyi rendezvényen pedig nem tud részt venni. A polgármester egyúttal ismertette, a sepsiszentgyörgyi március 15-ei ünnepség főszónoka Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete.



péntek

kutbaesett

2017. március 10.péntek 00:50

Nyomjátok a hűlye félrevezető szöveget, de nem tudtok jelen lenni !

Miért ? Azért, mert most szavaztak meg és azt gondoljátok van még idő bőven a következő szavazásig ! Most lazitotok !

Remélem az adófizető polgárok tudnak majd három/négy év múlva is normálisan pecsételni , nem tévednek mint most !









péntek

nemetendre

2017. március 10.péntek 08:17

Egyhúron pendül a két vezető(mint Patt és Patterson)a parancsot végre kell hajtani-külömben veszélyben egy újabb vezetői állás Bukarestben...







péntek

ekeferi

2017. március 10.péntek 08:37

valahogy nem hiteles hogy felti a magyar iskolat egy olyan polgi szajabol aki maga zar be es von ossze MAGYAR iskolakat Sepsiszentgyorgyon......







péntek

kukujza

2017. március 10.péntek 08:44

Ezek szerintem a bulikon akkorákat röhögnek a bunkó népen, hogy kapálni lehet.







péntek

zikkurat

2017. március 10.péntek 08:45

hát igen, ez olyan mint az okos (rafinált?) leány meséje: hoztam is meg nem is, ott leszek is meg nem is, ki is állok értetek meg nem is.







péntek

tihi

2017. március 10.péntek 08:49

Szabadságjogainkról és jogos ígényeinkről nem mondhatunk le és ott a helyünk a székely szabdság napján is,ahol nemzetünk és régiónk ezt elvárja !!!! Ne képviseleteinkre hallgassunk,ne engedélyeket kolduljunk,hanem saját magunk önérzete és lelkülete szerint cselekedjünk megmaradásunkért, gyerekeinkért és a jövőnkért !! Itt nem politizálásról van szó,hanem nemzeti létünkról,melyre elődeink büszkék voltak,és a történelmi korokon keresztűl áthozták nekünk,és kötelességünk ezt a nemzeti értéket megbecsüljük és tovább adjuk a következő nemzedékeknek ! Lgyünk büszkék mi is történelmünkre,nyelvünkre és székely nemzetünkre,és ünnepeljünk és követeljük jogaink ennek magaslatán ! " Nem fajúlt el még a székely vér , minden kis cseppje drága gyönygyöt ér "







péntek

EssBe

2017. március 10.péntek 09:44

Emberek ... ne legyetek ennyire agymosottak! Mi az a "Székely Nemzeti Párt"? Hol van bejegyezve, kik a tagok, ki irányítja? Nézzetek utána kicsit, mert a világhálón nem találni semmit. SZNT van, de párt nincs. S ha tévednék, bizonyítsátok be konkrét adatokkal, információval. Szomorú, de birka nép lett a székely is.



Egyébként amióta megy a melldöngetés, milyen konkrét és pozitív eredmény ért el az SZNT, amitől jobb lett az életünk? Add ide a zászlót! Nem adom! Add ide a zászlót! Nem adom! Ez csak rongyrázás. De valami egyéb, kézzel fogható?



Ma is meglesz a nagy hőbörgés, s aztán fut a székely a Kauflandba, Billába, stb. shoppingolni, mert jön a hétvége.

Még csak azt kell velünk elhitessék, hogy odaát majd 72 székely szűzleány vár.



Ébresztő!