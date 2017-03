Minden felelős magyar embernek részt kell vennie minden felelősen szervezett autonómiarendezvényen, hiszen az ilyen és ehhez hasonló identitáserősítő megmozdulások nemcsak közösségünk összekovácsolásának fontos pillérei, hanem kifelé is nagyon jelentős üzenetük lehet – fejtette ki Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki elnöke a székely szabadság napi marosvásárhelyi megemlékezés és tiltakozó felvonulás kapcsán. Elmondta, ő a sepsiszentgyörgyi rendezvényen vesz részt – Marosvásárhelyre személyes okokból nem utazhat –, jelenlétével is szeretné hangsúlyozni, hogy mindannyiunknak ott a helyünk. (-kas)



péntek

kutbaesett

kutbaesett 2017. március 10.péntek 00:36

Mi az , hogy jelenlét ( ? ), ha nem lesznek ott jelen !

Most szavaztátok meg és nehéz ezeknek az úraknak felvenni a popsit a bársonyos székekről.

Majd a következő szavazás előtt ismét megbolonditják a népet !









péntek

tihi

tihi 2017. március 10.péntek 08:50

Szabadságjogainkról és jogos ígényeinkről nem mondhatunk le és ott a helyünk a székely szabdság napján is,ahol nemzetünk és régiónk ezt elvárja !!!! Ne képviseleteinkre hallgassunk,ne engedélyeket kolduljunk,hanem saját magunk önérzete és lelkülete szerint cselekedjünk megmaradásunkért, gyerekeinkért és a jövőnkért !! Itt nem politizálásról van szó,hanem nemzeti létünkról,melyre elődeink büszkék voltak,és a történelmi korokon keresztűl áthozták nekünk,és kötelességünk ezt a nemzeti értéket megbecsüljük és tovább adjuk a következő nemzedékeknek ! Lgyünk büszkék mi is történelmünkre,nyelvünkre és székely nemzetünkre,és ünnepeljünk és követeljük jogaink ennek magaslatán ! " Nem fajúlt el még a székely vér , minden kis cseppje drága gyönygyöt ér "







péntek

freaky

freaky 2017. március 10.péntek 08:51

Egyem a lelked, szemelyes okok miatt... hat en szemelyes okok miatt nem szavazok ratok!!!







péntek

csacsi

csacsi 2017. március 10.péntek 08:54

Te nem, de a város 80 %-a igen...







péntek

freaky

freaky 2017. március 10.péntek 09:42

Nem kotelezo birkanak lenni csak azert, mert a varos 80%-a birka!









péntek

EssBe

EssBe 2017. március 10.péntek 09:44

Emberek ... ne legyetek ennyire agymosottak! Mi az a "Székely Nemzeti Párt"? Hol van bejegyezve, kik a tagok, ki irányítja? Nézzetek utána kicsit, mert a világhálón nem találni semmit. SZNT van, de párt nincs. S ha tévednék, bizonyítsátok be konkrét adatokkal, információval. Szomorú, de birka nép lett a székely is.



Egyébként amióta megy a melldöngetés, milyen konkrét és pozitív eredmény ért el az SZNT, amitől jobb lett az életünk? Add ide a zászlót! Nem adom! Add ide a zászlót! Nem adom! Ez csak rongyrázás. De valami egyéb, kézzel fogható?



Ma is meglesz a nagy hőbörgés, s aztán fut a székely a Kauflandba, Billába, stb. shoppingolni, mert jön a hétvége.

Még csak azt kell velünk elhitessék, hogy odaát majd 72 székely szűzleány vár.



Ébresztő!