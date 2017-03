A céhes város idei költségvetése a tervezett jövedelmek szerint 50 057 330 lej – jelentette be a tegnapi önkormányzati ülésen Bokor Tibor polgármester, aki arról is tájékoztatta a testületet, hogy a kormány által eltörölt százkét adó közül jó néhány az önkormányzatokat negatívan érinti, ezért az előző évhez viszonyítva az idei költségvetés valamivel kisebb. Úgyszintén az egyszázalékos áfacsökkentés is valamilyen szinten érinti a város költségvetését.