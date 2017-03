A határozattervezet előterjesztője, Lázár-Kiss Barna András polgármester úgy vélte, a sepsiszentgyörgyi, közszolgáltatást nyújtó vállalat az elmúlt esztendőkben jól dolgozott, ünnepnapokon és télen, nehezebb körülmények között is kifogástalanul tette dolgát, a visszajelzések alapján a lakók is elégedettek a feladat végzésével, azt javasolja tehát, a nemsokára lejáró megállapodást hosszabbítsák meg addig, amíg az Öko Sepsi Egyesület és a Tega közti szerződés is szól, azaz 2029-ig. Az árakról úgy nyilatkozott, egyelőre biztosan nem nőnek, de amennyiben a kormány által fontolgatott tonnánkénti nyolcvanlejes szemétlerakási díjat elfogadják, azt a cég minden bizonnyal továbbhárítja.

Az ellenzék tagjai közül a néppártos Dimény László megismételte a szakbizottsági ülésen is tett javaslatát: a megállapodás ne szóljon tizenkét esztendőre, hanem csak a tanács mandátumának idejére, azaz 2020-ig. Az RMDSZ-frakció a javaslat megfontolására öt perc szünetet kért, visszatértét követően pedig elvetette a módosítást, majd – a két EMNP-s képviselő és a független Nagy István tartózkodása mellett – megszavazták az előterjesztett formát.

Az ülést követően Lázár-Kiss Barna András polgármester úgy indokolta az elutasítást, hogy a közszolgáltatók felügyeletét végző hatóság már eddig is kifogásolta, hogy Barót nem a többi településhez hasonló időszakra szerződött, így – elkerülendő a további lehetséges konfliktust – ragaszkodtak az előterjesztett formához.