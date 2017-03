A tanácselnök elmondta, február 10-én a prefektussal közösen aláírt kormányhatározat-tervezetet küldtek Bukarestbe, kérték a januárban leégett iskola újjáépítésének finanszírozását a tartalékalapból. Március 7-én kaptak választ Sevil Shhai­deh miniszter asszonytól, ebben az áll, a tartalékalapból nem adhatnak támogatást, de nyújtsanak be pályázatot a helyi önkormányzatok számára elkülönített, fent említett program keretében. A határidő március 17., így igen gyorsan kell lépniük, a helyi tanács beleegyezése után a megyei szakemberekkel véglegesítik az iratcsomót, és még a napokban eljuttatják Bukarestbe.

Tamás Sándor bemutatta a véglegesített látványterveket is – Szántó Emese és Stela Florea munkáját dicséri a nemcsak célszerű, de tájba is illeszkedő épület –, és elmondta, a leégett iskola helyére épül majd az új, és odaköltöztetik az óvodát is, mely eddig hely hiányában máshol működött.

1 » A megyei tanácsnak nagy tervei vannak az udvar hátsó felében omladozó egykori táborral is, a faházakat lebontják, három új épületet húznak fel, körülbelül 60–70 férő­hellyel, és ha mindkét elképzelés megvalósul, bíznak benne, kialakul egy nagyon komoly oktatási, ifjúsági centrum, amely megpezsdíti a település életét is.

Tamás Sándor megköszönte az eddigi támogatásokat: magánszemélyektől 85 ezer lej, 2400 euró és 1,7 millió forint gyűlt össze, ezt még kiegészíti a magyar kormány, a testvérmegyék, települések, intézmények adománya is.

A gyűjtés nem fejeződött be, nem tudni még, mennyi pénzt kapnak központi alapokból, őszre, az új tanév kezdetére el kellene készülnie az iskolának.

Az adományokat a következő számlaszámokra várják; Kommandóért Egyesület (Asociaţia Pro Comandău): 527090 Comuna Comandău, nr. 146., jud. Covasna:

RON: RO10BTRLRONCRT0288651301

EUR: RO57BTRLEURCRT0288651301

HUF: RO70BTRLHUFCRT0288651301

SWIFT: BTRLRO22. COD CLIENT (ÜGYFÉL SZÁMA): 2886513