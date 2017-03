Annyira profi ez a kormány, hogy a 2014–2020-as költségvetési ciklus alapjaiból még nem hívhattunk le semmit: a Romániának szánt 39 milliárd eurós keretből három év és két hónap alatt csupán egyszázaléknyit használtak el, holott másutt – Magyarországon – ez az arány harmincszázalékos – ismertette a polgármester. Romániában még a pályázatok sincsenek kiírva, ennek ellenére Antal Árpád optimista: minden fontos beruházást, amit elindítottak a városban, folytatni tudnak. Ilyen körülmények között a városvezetés célja az, hogy egy időben ne folyjanak túl sok utcában munkálatok, „hogy tudjunk megnyugodni egy kicsit, mert az utóbbi években nagy volt a felfordulás, kikezdte az emberek türelmét” – fogalmazott Antal Árpád.

Jelenleg négy helyen dolgoznak a városban, a Kós Károly, a Gyöngyvirág, a Testvériség és a Váradi József utcában, azt szeretnék, hogy egyszerre hat-nyolc, legfeljebb tíz utcában legyenek elindítva munkálatok, „és ezeket a romániai valósághoz mérten hamar be is fejezzék”. Párhuzamosan készítik elő a terveket az elkövetkező felújításokra, a tegnapi tanácsülésen is elfogadta a testület néhány újabb utca – Fecske, Kertész, Sas, Ifjúság, László Ferenc – fejlesztési tervének költségbecslését, amelyeket részint az országos programban szeretnének beterjeszteni, részint EU-s pályázatok révén korszerűsíteni.