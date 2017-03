Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint Európa más országaira is átterjedhet a romániai kanyarójárvány. Az ECDC honlapján megjelent figyelmeztetés szerint szeptembertől február közepéig több mint háromezer megbetegedést regisztráltak Romániában, ahol az oltási kampány ellenére folyamatosan nő a kanyarós esetek száma. A svédországi székhelyű szervezet szerint nagy a valószínűsége, hogy a járvány átlépi az országhatárokat. Kedden Lázár János, a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter egy választókerületében tartott lakossági fórumon azt mondta: vélhetően romá­niai forrású a makói kórházban kimutatott kanyarófertőzés. Korábban a belgiumi egészségügyi hatóságok is azt állították, hogy egy Romániából visszatért személytől származik az a kanyarófertőzés, amelytől több mint hetvenen megbetegedtek az országban. A román egészségügyi minisztérium a felelőtlen oltásellenes kampányt teszi felelőssé a járványért. (Krónika)



VAKÁCIÓS JEGYEK. A bérpótlék részeként valamennyi közalkalmazott vakációs jegyet (üdülési utalványt) kap az államtól a kidolgozás alatt lévő új bértábla szerint – közölte a munkaügyi miniszter. Lia Olguţa Vasilescu az oktatási szakszervezetek képviselőivel egyeztetett tegnap a jogszabályról, és a találkozó után elmondta: az új közalkalmazotti bértábláról szóló törvény tervezete március végéig elkészül, és ha a parlament elfogadja, a kormányprogramnak megfelelően július elsejétől hatályba léphet. A miniszter tájékoztatása szerint a kormány szándéka az, hogy megszüntesse a jelenlegi aránytalanságokat a bérpótlékok terén. A vakációs jegy értéke jelenleg a bruttó minimálbérrel egyenlő, azaz 1450 lej, és kizárólag belföldi üdülésre lehet beváltani az utazási irodáknál. (Maszol)

FELGYÚLT EGY ÓVODA. Körülbelül hatvan gyereket menekítettek ki a Beszterce-Naszód megyei Kisrebra (Rebrişoara) település óvodájából, miután tűz ütött ki az épületben. A tüzet egy feszültség alatt hagyott kávéfőző gép okozta – tájékoztat a katasztrófavédelem. „A tűz az ingatlan egyik raktárában keletkezett, ahonnan a sűrű füst a folyosóra és más helyiségekbe is átterjedt. Szerencsére minden gyermek és a három óvónő is biztonságban van. Három felnőtt pánikrohamot kapott, a SMURD-egységek a helyszínen ellátták őket, nem szorultak kórházi kezelésre” – írja az idézett forrás. A tűzoltók kiérkezése előtt többen is tűzoltópalackokkal kezdték oltani a lángokat, majd a tűzoltók rövid időn belül eloltották a tüzet. (Agerpres)

KÖZVESZÉLYES SZÁGULDOZÓ. 205 km/órás sebességgel futott radarba egy gépkocsivezető tegnap az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, a 351-es kilométerszelvényben – tájékoztatott a rendőrség közleménye. A rendőrök 2175 lejes bírságot szabtak ki a 40 éves cugiri férfira, és 90 napra felfüggesztették gépkocsivezetői jogosítványát. (Agerpres)