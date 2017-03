Az SZNT tegnapi közleménye szerint a csendőrség és a közlekedésrendészet vezetői a polgármesteri hivatal említett nyilatkozata után is megerősítették a szervezőknek, hogy félpályás útlezárást biztosítanak a felvonulók számára a székely vértanúk emlékműve és a prefektúra között, tehát a felvonulás nem marad el. Amint az SZNT emlékeztetett, a rendezvény 16 órakor koszorúzással kezdődik a székely vértanúk emlékművénél, az ott elhangzó beszédek után pedig ismertetik a kormánynak címzett kiáltványt. Ezt követően a tömeg a prefektusi hivatal elé vonul, és képviselői átadják a hivatalban a demonstráció tiltakozó kiáltványát. Az utcai megmozdulás 19 órakor zárul. A rendezvény ezután a kultúrpalota nagytermében folytatódik, ahol ünnepélyes keretek között átadják a Gábor Áron-díjat az Európai Szabad Szövetség képviselőinek. „Arra kérünk és biztatunk mindenkit, vegyen részt, és békésen, méltósággal, a törvényes rend betartásával, de határozottan követeljük szabadságunk törvényes garanciáit. Itt, Székelyföldön a szabadság most azt jelenti, hogy jogunk és lehetőségünk van tiltakozni a készülő, jogsértő közigazgatási reform ellen, követelni az autonómia törvény általi szavatolását, jogunk és lehetőségünk közösen cselekedni ennek érdekében” – zárul az SZNT közleménye. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szerda délután közleményben tudatta, hogy csak a székely vértanúk emlékművénél tartandó megemlékezést hagyta jóvá, és csak tíz résztvevőnek a járdán történő felvonulását engedélyezte a megmozdulás petíciójával az emlékműtől a prefektusi hivatalig. A polgármesteri hivatal annak ellenére próbálja korlátozni az SZNT tömegmegmozdulását, hogy tavaly júniusban jogerős bírósági ítélet született arról, hogy a 2016-os és 2017-es demonstráció 2015 elején tett bejelentése jogszerű volt, és a bíróság arra kötelezte a polgármesteri hivatalt, hogy vegye tudomásul a bejelentést.



péntek 08:57

tihi

2017. március 10.péntek 08:57

Szabadságjogainkról és jogos ígényeinkről nem mondhatunk le és ott a helyünk a székely szabdság napján is,ahol nemzetünk és régiónk ezt elvárja !!!! Ne képviseleteinkre hallgassunk,ne engedélyeket kolduljunk,hanem saját magunk önérzete és lelkülete szerint cselekedjünk megmaradásunkért, gyerekeinkért és a jövőnkért !! Itt nem politizálásról van szó,hanem nemzeti létünkról,melyre elődeink büszkék voltak,és a történelmi korokon keresztűl áthozták nekünk,és kötelességünk ezt a nemzeti értéket megbecsüljük és tovább adjuk a következő nemzedékeknek ! Lgyünk büszkék mi is történelmünkre,nyelvünkre és székely nemzetünkre,és ünnepeljünk és követeljük jogaink ennek magaslatán ! " Nem fajúlt el még a székely vér , minden kis cseppje drága gyönygyöt ér "



Bukarestben és más romániai városban is engedély nélkül zajlottak a tüntetések az előző időszakban,miért ne lenne nekünk is ehhoz jogunk ??? Nem szabad visszalépnünk,a székely nép soha nem hátrált meg !! Ma se tegyük !!!







péntek 09:42

EssBe

2017. március 10.péntek 09:42

Emberek ... ne legyetek ennyire agymosottak! Mi az a "Székely Nemzeti Párt"? Hol van bejegyezve, kik a tagok, ki irányítja? Nézzetek utána kicsit, mert a világhálón nem találni semmit. SZNT van, de párt nincs. S ha tévednék, bizonyítsátok be konkrét adatokkal, információval. Szomorú, de birka nép lett a székely is.



Egyébként amióta megy a melldöngetés, milyen konkrét és pozitív eredmény ért el az SZNT, amitől jobb lett az életünk? Add ide a zászlót! Nem adom! Add ide a zászlót! Nem adom! Ez csak rongyrázás. De valami egyéb, kézzel fogható?



Ma is meglesz a nagy hőbörgés, s aztán fut a székely a Kauflandba, Billába, stb. shoppingolni, mert jön a hétvége.

Még csak azt kell velünk elhitessék, hogy odaát majd 72 székely szűzleány vár.



Ébresztő!







péntek 10:46

Settembrini

2017. március 10.péntek 10:46

Az összes román sírva borul a vonuló magyar testvérek nyakába, mialatt hüppögve esküszik örök hűséget .

Hétfőtől 20 millió román vonul az utcára, hogy tüntessen a magyarok jogaiért







péntek 11:15

ejnyebejnye

2017. március 10.péntek 11:15

Nekem egy se a barna börű oltyánokból.Ha majd elérjük azt hogy az erdélyi román is rájöjjön arra hogy Bukarest a vérét szivja nagy potyára akkor majd lesz autonómia, Kolozsvár fővárossal.Geopolitikai kontextusban - és főleg gazdasági elvek miatt- létezhetetlen ma három megye autonómiája egy ország közepén, ez bődületes marhaság és kivitelezhetetlen.







péntek 11:30

EssBe

2017. március 10.péntek 11:30

Kovács J. Szilamér - székelyekből kritikus tömeg? Amíg a székelyt is az érdekli, hogy a szomszéd füve az udvaron miétt ződebb, addig a kompakt székely nemzet is csak utópia. Ejsze még te sem vagy meggyőződve, csak úgy mondod. Netán érintett vagy a pártalakításban? Nem mondom, hogy rossz dolog, csak gondolj arra, hogy Don Qujotte is feszt le akarta győzni a szélmalmokat, aztán beleőrűlt, s meghalt. Mindenki szabad, hogy annak érezze magát aminek akarja, magyarnak, székelynek, bantunak, stb., viszont vannak akik elvek mentén élnek, másoknak a tények, konkrét dolgok fontosak. Mint a Mórickás viccben, hogyaszongya: elvileg nyerünk 200 lejt, gyakorlatilag lesz 2 ***** a családban. A mai fiatalság azért nem találja a helyét, mert elveket akarnak lenyomni a torkukon, holott nekik tényekre, kézzel fogható konkrétumokra van szükségük. Székelykedni lehet teli hassal is, lehet csóré segggel is, kinek mi felel meg. Ha eddig nem történt áttörés, ezután biztos nem fog, hogy csak a minket körülvevő geopolitikai helyzetet nézzük. S a gazdaságiról még nem is szóltunk. Én, a gyermekeimnek, egyelőre a túlélést, a megélhetést próbálom tanítani, a szavak mindennemű értelmében, aztán majd jöhet, hogy magyar túlélő vagyok, vagy székely, vagy ... .