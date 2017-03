hősökkel megjelöltük

Erdély ránk eső részét,

és kellőképpen nagy volt

a részvétel s a részvét,



a múltat visszahoztuk

legalább félig-meddig,

bár azért egy-két hófolt

az árnyékból kitetszik,



levett kalappal álltunk

a csattogó hidegben,

és felzengett a himnusz

minden magyar idegben,



s mint esőcsepp a dróton,

szempillánkon a könnyek

kristálytisztán ragyogtak,

mielőtt elpörögtek,



de úgyis volt ok mindig

újabb könnyhullatásra,

egy megható beszédre

és úrfölmutatásra,



már úgy értem, hogy fölnéz

a legvégén a szónok,

és érzi, hogy rábólint

az Úr is: tényleg jó volt!

Jaj, mennyi lelkes ember,

akivel összekapcsolt

egy-egy ilyen ünnepség,

mondhatnám: összetapsolt!



Megint s megint Faustus

voltam, fordítva, persze,

maradj, kérleltem folyton,

s majd szólok, hogy mehetsz-e,



és jött a múlt, s maradt is,

mert attól voltam boldog,

hogy fehér lepedővé

változnak át a foltok,



s ahányszor csak lerántjuk

egy rejtőző szoborról,

annyiszor éljük újra,

hogy Isten ránk is gondol,



mint amikor leolvad

a hó egy fűcsomóról,

s az összegyűrt lepel már

macskaként dorombol



élünk minden vasárnap

felséges képzavarban,

mikrofonpróbát tartunk,

s köhécselünk, ha zaj van,



a tűző napsütésben

végig fedetlen fővel,

nem értjük, hogy már múlt van,

s a jövő mégsem jő el.



Marosvásárhely, 2012. április 22.