Azt mondják, most már mindenképpen ideje lenne összegezni, hogy mit is tettem maradandót, mielőtt elnyel majd a semmi.



Látszólag, persze, ellentmondás

rejlik ebben a javaslatban,

hogy lehetséges folytatódnom,

amikor már abbamaradtam.



Felleltároztam mégis ezt-azt,

s végig reménykedtem titokban,

hogy lesz valami múlhatatlan,

ha a múlandót mind kivontam.



Tettem-vettem sok régi tücsköt,

s a nőket is, kiket szerettem,

egymás alá írtam sok versem,

kétségbeesve összegeztem.



Egyik tücsök a másikból lesz,

és nem férnek meg egy marokban,

ahogy cirpelni kezd az egyik,

a másik rögtön összeroppan,



illetve nyilván több tücsök van

most is körös-körül a kertben,

de csak Istennek sikerülhet

látni őket abban az egyben.



Mit adjak össze? Hogy ki voltam

s ki lettem végül? Lehetetlen.

Mintha az előzőt szeretném

valami újabb szerelemben.



Számon tartja a jót az ördög,

fent pedig megjegyzik a rosszat,

és nem tudhatok megfelelni

se jóságosnak, se gonosznak.



Összegezni? Ennyi vagyok csak,

s rémülten nézek a keresztre,

hogy Jézust a fával Pilátus

mégis-mégis összeszegezte.

Marosvásárhely, 2012. november 20.