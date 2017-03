Autósport. A sepsiszentgyörgyi Auto Crono Klub ma 10 és 17.30 óra között hivatalos edzéssorozatot tart a Sepsiszentgyörgy és Sugásfürdő közötti útszakaszon, ezért ott forgalomkorlátozásra kell számítani. A közúti közlekedés 12–12.30 és 14–14.30 között helyreáll. A ralibajnokságban érdekelt versenyzők – többek között a háromszékiek is – az országos küzdelemsorozat nyitányára, a március 31.–április 1. közötti brassói viadalra gyakorolnak.



Cselgáncs. Ma és holnap Nagyszeben ad otthont az U16-s dzsúdó országos bajnokság döntőjének, amelyen a kézdivásárhelyi nagy Mózes SK öt sportolóval – Deák Róbert (73 kg), Kocsis István (66 kg), Vida Tamás (55 kg), Péter Tamás (42 kg) és Andra Norocea (40 kg) – képviselteti magát. Sok sikert, cselgáncsozók!

Kosárlabda. Galacra látogat a Sepsi-SIC, amely ma 17 órától a helyi Phoenix vendége lesz a női kosárlabda Nemzeti Liga 25. fordulójában. A találkozó játékvezetője Șerban Rațoga, Dragoș Barbu és Andrei Badilă. A délutáni meccs előtt a zöld-fehérek 47 ponttal (23 győzelem/1 vereség) vezetik a küzdelemsorozat rangsorát, míg a galaci alakulat 36 ponttal (12/12-es mutatóval) az ötödik. A két csapat idén már háromszor csatázott egymással, és mindhárom találkozó Zoran Mikes tanítványainak sikerével zárult (108–59, 85–54 és 88–61). A párharc egyértelmű esélyese a Sepsi-SIC, s bízunk abban, hogy ezúttal is beigazolódik a papírforma.

A további mérkőzések: Szatmárnémeti VSK–Brassói Olimpia, Kolozsvári U–Târgoviște. És két eredmény: Marosvásárhelyi Sirius–Aradi ICIM 65–84, Jászvásár–Alexandria 66–78.

Teremlabdarúgás. A megyeszékhelyi Sepsi FC vasárnap 18 órától Resicabányán lép pályára az élvonalbeli futsalbajnokság 21. fordulójában. Mindkét együttes a rájátszásba jutásért játszik: a házigazdáknak ehhez több mint öt góllal kell legyőzniük az FC-t, a háromszéki csapatnak viszont a döntetlen vagy az öt gólnál kevesebbel elszenvedett vereség is elég a nyolcadik hely megtartásához. A holnapi párharc előtt Resicabánya 10 ponttal a kilencedik (37–94), míg a Sepsi FC nyolcadik 13 ponttal (55–96). A további mérkőzések: ma Călărași–Kolozsvári Clujana, vasárnap Déva–Jászvásár, hétfőn FK Székelyudvarhely–Marosvásárhelyi City’US, kedden Galaci United–Temesvári Informatika, a Kézdivásárhelyi SE áll. (t)

Labdarúgás. A Sepsi OSK vasárnap 11 órától Clinceni-ben lép pályára a II. ligás labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában. A szeptemberi odavágóban a szentgyörgyiek 3–0 arányban diadalmaskodtak az MSC Stadionban Hadnagy Attila, Dragoș Huiban és Daniel Ene góljának köszönhetően. A piros-fehér mezesek 41 ponttal a rangsor harmadik helyén állnak, az Ilfov megyei­ek viszont 24 ponttal a tizenharmadikok. A Valentin Suciu által irányított labdarúgók eddig kilenc olyan mérkőzést tudhatnak maguk mögött, amikor nem kaptak gólt, ebből három idegenben volt. A Sepsi OSK vasárnap folytathatja győzelmi sorozatát, illetve Nagyvárad és Afumați után Clinceni ellen is begyűjtheti a három pontot. A találkozót a DigiSport 1 és a Dolce Sport 1 élőben közvetíti.

A forduló további mérkőzései (ma): Râmnicu Vâlcea–Chindia Târgovişte 0–3 (hivatalból), Nagyváradi Esthajnalcsillag–Szatmárnémeti Olimpia, Brassói FC–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból), Resicabánya–Temesvári Politehnica, Brăilai Egyesülés–Baloteşti, Afumaţi–Bukaresti Juventus (12 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1).

Pénteken este a 29. perctől emberhátrányban játszó Mio­veni hazai környezetben 2–0 arányban kikapott az Aradi UTA csapatától. (m)