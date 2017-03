Az alkotmánybíróság már február végén Tăriceanunak adott igazat, a most közzétett indoklás azonban kimondja, hogy a sürgősségi kormányrendeletek időszerűségének megítélése kizárólag a törvényalkotó hatáskörébe tartozik, és az ilyen rendeleteket csak a parlament bírálhatja felül. (MTI)

HELYBEN MARADHAT A JÖVEDELEMADÓ. A pénzügyi autonómiá­hoz vezető egyik fontos lépésnek tartják az erdélyi megyék, települések elöljárói, hogy a kormány tervei szerint 2018. január elsejétől minden, a jelenleg 16 százalékos jövedelemadóból befolyó összeg helyben maradna. Az illetékesek üdvözlik a kabinet elképzelését, elmondásuk szerint az intézkedés nyomán tetemes pluszpénzre tennének szert az önkormányzatok. A jövedelemadó helyben tartására vonatkozó tervekről Sevil Shhaideh régiófejlesztési miniszter, kormányfőhelyettes számolt be nemrég Marosvásárhelyen. Kifejtette, az összeg teljesen és közvetlenül a megyei és a helyi önkormányzatok költségvetésébe folyna be, további részleteket azonban nem közölt. Ennek megvalósításához a 2006/273-as számú törvényt módosítaná a kabinet. A pénzügyminisztérium 2016-ra érvényes kimutatása szerint országos szinten 27,8 milliárd lej folyt be a jövedelemadókból, ebből 9,5 milliárdot tartottak Bukarestben. (Krónika)

BÍRSÁGOK TARLÓTÜZEKÉRT. A napokban több mint három hektáron küzdöttek tarlótüzekkel a Hargita megyei tűzoltók. A törvény szerint borsos bírságokra számíthatnak az engedély nélkül gyújtogatók, de a területalapú támogatások megvonása is fenyegeti a felelőtlen gazdákat. A Hargita Megyei Készenléti Felügyelőség közleményben hívta fel a figyelmet a felelőtlen növényihulladék-égetésből származó mezőtüzekre. Az előírások szerint a gazdák csakis a polgármester és a helyi katasztrófavédelmi csoport vezetőjének beleegyezésével gyújthatják meg a száraz növényzetet, szélcsendes időben, ellenőrizhető méretű halmokba gyűjtve. Erdős területtől, villany- és földgázvezetéktől, gyúlékony anyagoktól távol kell elhelyezni a halmokat, és ötméteres körzetükben gondosan meg kell takarítani a területet a növényi hulladéktól. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás előtt el kell oltani, de semmiképp sem úgy, hogy földet dobunk rá. A kisebb tarlóégetések esetén is 1000–2500 lejes bírságot kockáztat a gyújtogató, ha az előírásokat nem tartja be. (Maszol)