Háromszéken csak Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen jelöltek ki iskolakörzeteket, ami azt jelenti, hogy a lakóhely szerint ide tartozó iskolaköteles gyermekeket kötelezően be kell fogadni, ezért az elmúlt években divattá vált, hogy azok a szülők, akik mindenáron egy adott iskolába szeretnék íratni gyermeküket, megszerzik a vonatkozó ideiglenes lakhelyigazolást. Faluról városra és városi tömbháznegyedből a városközpontba igazolnak, és mivel a megszerzett dokumentum egyenértékű az állandó lakhelyt igazoló okirattal, el is érik, hogy a választott iskola befogadja gyermeküket. Háromszéken tavaly százhatvanöt ilyen eset volt, Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban emiatt a tervezett három osztály helyett négyet indítottak ősszel, de a Váradi József Általános Iskolában, a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban, a Mihai Viteazul Főgimnáziumban, valamint a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás, a Petőfi Sándor Általános Iskolában és a Nagy Mózes Elméleti Líceumban is tömegesen jelentek meg az ilyen dokumentummal rendelkezők.

Kocsis Annamária ezt helyteleníti, szerinte falun és városon egyformán jó tanítók tanítanak, járnak képzésekre, követik az aktivizáló, felfedeztető, megtapasztaltató pedagógiai módszereket, és az iskolák is jól felszereltek, 90 százalékukat az elmúlt években felújították. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően a héten az összevont elemi osztályokban tanító pedagógusok számára indítanak szakmai felkészítőt, amelyre a száztizenhat érintett osztály tanítója közül százhatan jelentkeztek. A tanfelügyelő elmondta, a szülők általában idegenkednek az összevont osztályoktól, mert azt hiszik, hogy ott a gyermekük nem kapja meg azt a szintű felkészítést, mint a városi nagy létszámú osztályokban. Szerinte falusi környezetben sokkal több lehetősége van a gyermeknek a világ megtapasztalására, kíváncsiságának kielégítésére, mert az élet olyan jelenségeivel találkozik, amire városon nincs lehetőség, így ha ez az ő élettere, kár ebből kimozdítani. Kocsis Annamária úgy véli, a megszokott környezet előnyösebb a gyermek számára falun és a városszéli lakónegyedben is, ezért jó lenne a szülőknek alaposabban átgondolni, hogy mit választanak gyermekük számára, és jó lett volna, ha többen mentek volna el az iskolák által nemrég szervezett nyílt napokra, amelyeken a tanítók mindent megtettek azért, hogy bemutassák, mit kínálnak az iskolába induló nebulóknak.

A hatéves gyermekek beíratása kötelező, de a szülők kérésére azok a gyermekek is indulhatnak ősszel előkészítő osztályba, akik szeptember 1. és december 31. között töltik be a hatodik életévüket, őket ellenben előzőleg felmérik, hogy iskolaérettek-e. Ez a folyamat március 14-ig tart, iratkozni március 16-ig lehet.