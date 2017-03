Kovászna Megye Tanácsa 2009-ben vette át a tíz éve nem működő, leromlott állapotban levő volt pionírtábort a megyei ifjúsági és sportigazgatóságtól. Két éve átadta a létesítményt a fenntartásában működő sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolának.

A táborok meghatározó élményeket jelentenek a diákok életében. Kommandó természeti adottságai télen-nyáron kiválóak erdei iskolák működtetésére is, de a tábor felszerelése lehetőséget ad majd, hogy sportolók felkészülési helyszíne legyen. Azt szeretnék, hogy a Kommandó-élmény a következő generációk életében is jelen legyen – nyilatkozta Gáj Nándor, a Művészeti és Népiskola igazgatója. Az iskola tágas udvarának egy részét elfoglaló tábor az épülő új tanodával, valamint a sportcsarnokkal és sportpályával együtt színvonalas ifjúsági központtá válhat, és ösztönzően hathat Kommandó mindennapjaira is – véli Tamás Sándor megyei­tanács-elnök.

A hajdani faházikós tábor helyét három épület foglalja majd el. A főépületben 90 férőhelyes ebédlőt alakítanak ki, a másik kettőben 2–3 ágyas szobák lesznek, összesen ötven szálláshellyel. Az udvaron füves sportpályát létesítenek, így edzőtáboroknak is megfelelő helyszín lesz. Terv szerint a 16 hónapos időtartamú munkálatok összértéke 4,4 millió lej, amelyet teljes egészében Kovászna Megye Tanácsa finanszíroz – közölte az intézmény sajtóirodája.