Múlt héten megbeszélést tartottak a helyi önkormányzatok képviselőivel, és az a megállapodás született, hogy emelik hozzájárulásuk összegét. Azokban a községekben, ahol egy főállású gondozó dolgozik, 3000 lejjel, ahol kettő, ott 5500 lejjel járulnak hozzá a költségekhez – ismertette a döntést Tamás Sándor. Időközben a minisztérium is visszatért korábbi rossz döntésére, kiegészítette a pénzalapot, de így is csak az eddigi támogatás 75 százalékát juttatja az érintett szervezeteknek. A megyei tanács már korábban bejelentette, megduplázza a szociális szolgáltatást végző szervezetek számára kiírt pályázati alapját, erre igénylést benyújtani azonban csak a költségvetés elfogadása után lesz lehetőség.

Tamás Sándor azt is elmondta, Háromszéken több mint 80 településen működik idős-beteggondozás, és több mint 1300-an részesülnek a szolgáltatásban, amely több egyszerű egészségügyi ellátásnál, sok esetben a házimunkába is besegítenek, elvégeznek mindent, ami a rászoruló életét könnyebbé teszi. Tamás Sándor kiemelte, szívügyüknek tekintik ezt a kérdést, és nem engedik el a rászorulók kezét.