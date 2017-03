A megnyitón Beke Ernő, a Gyűjtemények Háza tulajdonosa elmondta, hogy Czell Kálmán közel húsz évvel ezelőtt kezdte el gyűjteni a tányérsapkákat, a katonai és rendészeti fejfedőket. A gyűjtés több vonalon indult be: vásárlás, cserebere, börzék látogatása és adományok útján. Jelentős szerepet játszott a számítógép is, amelynek segítségével kapcsolatba lépett gyűjtőkollégákkal, vagy éppen egy eladásra meghirdetett fejfedőre bukkant az internetes oldalakon. A kiállításon különféle rangfokozatú román, magyar, szovjet, orosz, olasz és osztrák tányérsapkák láthatók az altisztitől a tábornoki, illetve marsalli fejfedőig.

„A kiállított katonai tányérsapkák változatosságuk, szépségük mellett egy dologban azonosak, éspedig felépítésükben. Közös vonásként lehet felsorolni a sapka koronáját, a paszpólt, az álló részt, a jelvényt, a sapkarózsát, a zsinórt és a szem­ernyőt. Ezen alkotóelemek formára, anyagféleségre, színre különböznek egymástól, ami természetes is. Az alap tányérsapka, ami a ranglista legalsó fokát jelenti, a rangok emelkedésével gazdagodik, színesedik, de a tányérsapka formáját megtartja” – mondotta Beke Ernő.

A kiállító arról mesélt, hogy a véletlennek köszönhetően kezdte el a tányérsapkagyűjtést a rendszerváltást követően, amikor egyenruhacsere történt. Hozzá került egy 1990. utáni rendőrsapka. Az első három sapkát az utcán találta, majd beindult a mai napig tartó szenvedélyes gyűjtés. A 90-es évek elején egy-egy sapkáért elment Brassóba vagy Kolozsvárra, ma már az internetnek köszönhetően két nap alatt megérkezik a megrendelt sapka. Czell Kálmán azt is elárulta, hogy gyűjteményének értékes darabjai azok a tányérsapkák, amelyeknek „ikertestvéreit” a ma is élő Dmitrij Jazov, a Szovjetunió utolsó, 41. marsallja és Jurij Gagarin űrhajós is viselte. A megnyitó végén Czell Kálmán azt is elmondta, a kiállítást Uhrin Pál budapesti ny. rendőr alezredes tiszteletére rendezte meg. A megnyitón közreműködött Gáspár Anikó versmondó és a Molnár Józsiás-iskola három zenetagozatos tanulója, akik ünnepélyesebbé tették a nem mindennapos eseményt. A kiállítás április 30-ig naponta 8–18 óra között tekinthető meg.