Az utazásszervezéssel kapcsolatos tanácsokért Orosz Istvánt, a Treff utazási iroda tulajdonosát, vezetőjét kerestük meg. Tapasztalatában bízhatunk, cége 25 éve folyamatosan működik, április elsején lesz jubileumi évfordulójuk. Nézzék a hátteret, a biztonságot, de legfontosabb, hogy kérjenek véleményt – ajánlja a szakember.

– Melyek a legkedveltebb utazási célok a turisták számára?

– A legkedveltebb Bulgária, ezt ki lehet jelenteni. De idén nőtt az érdeklődés a román tengerpart iránt is.

– Az aktuális európai politikai helyzet mennyire befolyásolja az utazókat?

– Sok ember nem ismeri, hogy valójában mennyire veszélyes vagy nem veszélyes egyes helyekre elutazni, ezért van egyféle tartózkodás. Törökországban például robbantanak, államcsínykísérlet is volt, ezért kevesebben utaznak oda. Azt viszont nem tudják, hogy ott van Antalya, amely egyáltalán nem érintett. Ettől függetlenül a kereslet visszaesett, következésképpen az árak is jelentősen csökkentek. Nagyon jó árak vannak most az all-inclusive antalya-i szállodákban, tavalyhoz képest legalább harmincszázalékos az áresés. A minőség a legjobb, európai szintet tartanak, mint húsz évvel ezelőtt is. A legjobb és legolcsóbb lehetőség. Ellenben vannak, akik azt vallják, mindegy, hol halok meg, ha meg kell halnom, és ők politikai helyzettől függetlenül utaznak továbbra is.

– Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk az úti cél kiválasztásánál?

– Az úti célt az határozza meg, mit is akar tulajdonképpen az utazó. Ha interneten keresgélünk, sok mindent látunk, de sok minden marad szürkeségben. A szakember viszont segíthet. Tessék valami olcsót és jót ajánlani – ezzel a kéréssel jönnek be hozzánk a legtöbben, nincs konkrét elképzelésük. Beszélgetéssel kezdünk – pont, mint az orvosnál. Hányan utaznának, milyen életkorúak, gyerek van-e. Pihenni akarnak vagy világot látni, magánkocsival utaznának vagy társas autóbusszal, esetleg repülővel. Ezeknek függvényében körvonalazódik az igény, az ízlés, és ez szerint lehet ajánlatot tenni.

– Hol tévedhetünk, ha otthonról próbáljuk szervezni utazásunkat?

– Az ember így mindig egy szállodát vagy más célpontot választ ki először. De nem veszi figyelembe például az elérhetőséget. Megtörténhet, hogy nehezen jut oda, akár napokat is veszíthet az úton. Nem mindegy, mikor ér oda, mikor jön el, elvesztheti a reggelit, vacsorát, lemaradhat programokról is. Az is megtörténhet, hogy az egyéni foglalások esetében változások történnek, például nem a kért szobát kapja a megrendelő. Mindezt ki lehet küszöbölni, ha szakembertől kérnek tanácsot.

– Lehetnek változások egy lefoglalt szobát illetően?

– Igen, lehetnek, de vannak szabályok. Például, ha én egy négycsillagos szolgáltatást vettem, de ezt nem tudják biztosítani az illető szállodában, kötelesek egy másik szállodában legalább ugyanolyan minőségű vagy jobb, például ötcsillagos szolgáltatást biztosítani, felár nélkül. Ezt sokan nem tudják, és veszíthetnek emiatt.

– Sokat lehet hallani a kuncsaftokat átverő utazási irodákról. Honnan lehet felismerni a veszélyt?

– A legegyszerűbb, ha egy célpont esetében több ajánlatot is megnézünk. Az 50–70 eurós különbség nem lehet probléma. De ha valaki a konkurenciához képest 100–150 eurós kedvezménnyel ajánl utazási csomagot, az már aggodalomra adhat okot. Az utazási irodák szövetsége figyeli az egységek tevékenységét. Ha jelzést kap, hogy egyik vagy másik rosszul fizet, adósságot halmozott fel, értesíti a tagságot, hogy az elkövetkezőkben ne szerződjenek az illetővel. Sepsiszentgyörgyön is volt hasonló eset, négy személyt próbáltak becsapni, de aztán rendeződött az ügy.

– Kovásznán üdülővárosi illetéket fizetnek a turisták. Máshol is így van ez?

– Ezek az illetékek régóta léteznek, üdülési illetékként voltak nyilvántartva, és a nagyvárosokban általában működnek, ki lehet fizetni az utazási irodában.

– Milyen más illetékekkel szembesülhetnek a turisták?

– Például a parkolás. Ezt általában nem lehet előre fizetni, mindenkinek a helyszínen kell intéznie. De van újdonság is. Albenában, a bolgár tengerparton ez évtől előre le lehet foglalni a parkolóhelyet is online, itthonról, egy éjszakára négy léváért. A repülőtéri illetékek általában benne vannak a szolgáltatási csomagban. De tudni kell, hogy a kisebb légitársaságoknál, sőt, a nagyoknál is, a csomag nincs a jegy árában, így próbálják alacsonyan tartani, s a csomagért a reptéren kell fizetni. Vagy ott vannak a belépési kártyák, az úgynevezett check in-ek. Ha itthonról rendeljük meg, ingyenesek, benne vannak az árban, ellenben a reptéren fizetni kell érte. Mindennel azonban nem lehet itthonról számolni, ezért a zsebben mindig kell hogy legyen egy kis tartalék a meglepetésszerű kiadások fedezésére.

– Említette az „olcsó és jó” lehetőségeket. Egyáltalán van ilyen?

– Igen, van olcsó és jó. Itt arra gondolok például, hogy az elővásárlási időszakban foglalunk. Ez általában március végéig tart, de vannak cégek, melyek április végéig is adnak kedvezményeket. A kedvezmény jelentős, tíztől akár harminc százalékig is terjedhet. Van olyan szálloda, amelyik csak előleget kér ebben az időszakban, így jól lehet spórolni. Sajnos, kevesen élnek a lehetőséggel, sokan azt sem tudják, mikor lesz a szabadságuk. Másrészről nem az üdülőhely szabja meg, hogy mi az olcsó és jó. Inkább a szállodai szolgáltatásokat kell figyelembe venni, az ár-minőség arányt, azt, hogy mit tudnak nyújtani. Megtörténhet, hogy a tengerpart közelében fekvő háromcsillagos szálloda magasabb árakkal dolgozik, mint a négycsillagos, amely négy-ötszáz méterrel beljebb van a parttól. A hasonló előnyöket is figyelembe kell venni.

– Megtörténik, hogy nyomós okok miatt le kell mondani egy megrendelt utazási csomagot. Van ennek hátulütője?

– Az ügyfelekkel minden esetben szerződést kötünk, az utazást egy időn túl nem lehet visszamondani, ez általában 21 nap, csoportok esetében 30. De van lehetőség biztosításra. Egy cég szakosodott, és felvállalja, hogy a turisztikai csomagokat az értéknek megfelelően biztosítja. Ha komolyabb ok miatt kell felmondani egy utazást, a biztosító visszafizeti az ügyfélnek az utazási költségek akár nyolcvan százalékát is.

– Milyen biztosításokat ajánlott még megkötni?

– A külföldön való tartózkodás idejére érdemes baleset-biztosítást kötni, ez jól jön, ha valaki kórházba kerül. Biztosítás köthető a csomagokra, az autóra, rablás esetére. Pénzt kaphatunk vissza a biztosításon keresztül, ha lekéstünk egy repülőt. Külön ajánlat van téli sportok űzőinek. Nem jó erről beszélni, de haláleset után a hazaszállítást is fedezheti a biztosító. Rengeteg a lehetőség, át kell nézni az ajánlatot. Az összegek nem nagyok, érdemes számba venni a biztosítás lehetőségeit.