Kiállítás

Március 14-én, kedden 18 órakor nyílik a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban az a miskolci vándorkiállítás, amely Szász Endre válogatott műveit mutatja be az erdélyi közönségnek. A Csíkszeredában született művész hagyatékának jelentős részét 2009 óta a miskolci múzeum gondozza. A Papszeren hét éve fennálló állandó kiállításból most egy utazó változat készült, amelyet fél év alatt több helyszínen bemutatnak Székelyföldön, Gyergyószentmiklós és Csíkszereda után most Sepsiszentgyörgyön is. A vándorkiállítás Szász Lula, a művész felesége által gondozott hagyatékból, valamint a miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteményeiből nyújt válogatást. A kiállítást dr. Pusztai Tamás PhD, a miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatója nyitja meg és Pirint Andrea művészettörténész, a kiállítás kurátora mutatja be. Az eseményt Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója köszönti.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház e heti előadásai: március 18-án, szombaton 19 órától a nagyteremben Bertolt Brecht: A városok dzsungelében (rendező: Porogi Dorka).

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház március 16-án 19 órától Székely Csaba: Orb de mină (Bányavakság) című előadását játssza a Művész Teremben.

A KÉZDIVÁSÁRHELYI VÁROSI SZÍNHÁZ március 22-én, szerdán 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban előadja Ray Cooney Ketten a neten című vígjátékát. A szilveszteri kabaréként bemutatott előadás rendezője Kolcsár József, fordította Nagy István. Jegyek a városi művelődési ház jegypénztárában kaphatók, helyfoglalás a 0744 364 250-es telefonszámon vagy a culturacv@gmail.com e-mail-címen. Jegyár: 20 lej felnőtteknek, 15 lej diákoknak/nyugdíjasoknak.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Benedek Elek A só – mese a szeretetről című bábelőadását Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében ma 10 és 12 órától játssza. Rendező: Nagy-Kopeczky Kálmán. Előfoglalás a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon, jegyváltás a helyszínen az előadás előtt fél órával 7 lejért.

Zene

SZIMFONIKUS HANGVERSENY. Sepsiszentgyörgy önkormányzata szervezésében március 14-én 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében koncertezik a Georgius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar. Az esemény része az idei hangverseny­évadnak.

ZORALL-TURNÉ. A zenekar március 19-én, vasárnap 18.30-tól a kézdivásárhelyi Club For You-ban lép fel, előzenekar: Black Jack – Rock Fanatic. Jegyek a helyszínen kaphatók. További információk a Zorall zenekar Facebook-oldalán.

VONÓSNÉGYES. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház galériájában március 19-én 18 órától a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vonósnégyese – Kökény Eszter, Dósa Csenge, Zsóter Zsófia és Tomasz Máté – koncertezik.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján. MA: 17.30-tól Farkas (amerikai akciófilm, 137 perc), 18-tól Holdfény (amerikai dráma, 111 perc); 20-tól Kong: Koponya-sziget (amerikai akciófilm, 118 perc); 20.15-től Julieta (spanyol filmdráma, 99 perc). KEDDEN: 17.30-tól Farkas (amerikai akciófilm, 137 perc); 18-tól Holdfény (amerikai dráma, 111 perc); 20-tól Kong: Koponya-sziget (amerikai akciófilm, 118 perc), 20.15-től 6,9 a Richter-skálán (román komédia, 116 perc). Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

* Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai március 14-én, kedden 16–18 óráig Angyaloson az iskolában, illetve 18–20 óráig Fotosmartonoson a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket, és az igénylőknek összeállítják magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

* A sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központban (Bánki Donát utca 36. szám) 9–17 óráig várják azokat, akik magyar állampolgársági kérelmüket szeretnék benyújtani, vagy magyar útlevelet igényelnének. Segítenek az anyakönyvezésekben (születések, halálesetek, házasság, lakcím- vagy névváltoztatás magyar állami bejelentése), a magyarigazolványhoz (utazási kedvezményhez) szükséges dosszié előkészítésében is. Várják azokat a hadiárvákat és hadiözvegyeket is, akik a magyar államtól szeretnék kérelmezni az őket megillető kárpótlást. Telefon: 0267 310 551, 0762 248 669.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bereckben március 15-ig naponta 8–15 óráig, Nagyborosnyón március 17-ig naponta 8–16 óráig, Kézdivásárhelyen ma 8–10 óráig az 1918. december 1., a Dózsa György, Szabadság utcában; 9–11 óráig a Szabó Jenő, Molnár Józsiás utcában; 11–14 óráig a Tavasz, Ráczok, Bod Péter, Nagy Mózes utcában, az 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63-as udvartérben, 13–15 óráig a Szabadság és Napközi utcában, 14–16 óráig az Állomás és Mező utcában; Sepsiszentgyörgyön kedden 7.30–11 óráig Szotyorban; 9–10.30-ig az Ág (11–16, 27–32, 35-ös tömbház), a Romulus Cioflec utcában, a napközinél és az élelmiszerüzletnél; 10.30–12 óráig a Kender, Bartalis János, Őrkő, Május 1., Orbán Balázs, Irinyi János, Debren utcában; 12–13.30-ig a Józef Bem utcában (3D–K tömbház); 13.30–15 óráig a László Ferenc utcában (4, 5, 6, 8, 9, 10-es tömbház); 15–16.30-ig a Cigaretta utcában, a Tega-udvarban, a Solfarm és a Tricomserv cégnél; 16.30–18 óráig az Olt utcában (1, 2, 3, 4, 7, 28, 41-es tömbház) szünetel az áramszolgáltatás.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17 órától kosárfonó tanfolyam felnőtteknek.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt hétfőnként 16–18 óráig a kovásznai kultúrotthonban és keddenként 9–12 óráig a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

FÁBIÁN ERNŐ NÉPFŐISKOLA. Március 14-én, kedden 18 órától a kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében a Fábián Ernő Népfőiskola szervezésében Benkő József történész (Marosvásárhely) tart előadást.

PROGRAMMÓDOSULÁS. A sugásfürdői buszjáratok a következőképpen módosulnak: hétfőn nincs járat, keddtől péntekig 16 órakor oda, 19 órakor vissza. A hétvégi program ugyanaz marad.

Lomtalanítás

A Tega Rt. márciusban újraindítja lomtalanítási programját. A háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig gyűjti: Sepsibükszádon ma és holnap; Mikóújfaluban 16-án és 17-én; Málnáson 20-án és 21-én; Málnásfürdőn 22-én; Bodokon 23-án és 24-én; Oltszemen és Zalánban 27-én; Kőröspatakon 28-án és 29-én, Kálnokon 30-án; Árkoson 31-én és április 3-án.